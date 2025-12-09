Sziget festival otkrio je dio izvođača koji će nastupiti na festivalu u kolovozu sljedeće godine. Među njima je i naš najuspješniji predstavnik na Eurosongu
Veliko priznanje! Baby Lasagna nastupa na jednom od najvećih glazbenih festivala u Europi
Na društvenim mrežama Sziget festivala objavljen je line-up za narednu godinu. Među poznatim imenima poput Florence and The Machine našlo se i jedno domaće ime glazbene scene, a riječ je o Baby Lasagni.
Da će nastupati na prestižnom festivalu, podijelio je i Baby Lasagna na svom Instagramu.
Inače, Sziget Festival jedan je od najvećih glazbenih i kulturnih festivala u Europi. Održava se u kolovozu u Budimpešti, odnosno na Óbudai-szigetu, zelenom otoku od 108 hektara na Dunavu. Sljedeće godine festival je najavljen od 11. do 15. kolovoza.
Baby Lasagna, glazbenik koji nas je predstavljao na Eurosongu 2024. godine, i tada došao do visokog drugog mjesta, nedavno je pokazao novi imidž - tamnu kosu. Nedavno je nastupio u zagrebačkom HNK2 u zanimljivom izdanju - uz simfonijski orkestar predvođen skladateljem Makom Murtićem. Smjer aranžmana vodio je član benda Baby Lasagne, Mihael Žipovski.
