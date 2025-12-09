Obavijesti

Show

Komentari 1
SZIGET FESTIVAL

Veliko priznanje! Baby Lasagna nastupa na jednom od najvećih glazbenih festivala u Europi

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Veliko priznanje! Baby Lasagna nastupa na jednom od najvećih glazbenih festivala u Europi
Foto: Instagram

Sziget festival otkrio je dio izvođača koji će nastupiti na festivalu u kolovozu sljedeće godine. Među njima je i naš najuspješniji predstavnik na Eurosongu

Na društvenim mrežama Sziget festivala objavljen je line-up za narednu godinu. Među poznatim imenima poput Florence and The Machine našlo se i jedno domaće ime glazbene scene, a riječ je o Baby Lasagni.

Da će nastupati na prestižnom festivalu, podijelio je i Baby Lasagna na svom Instagramu. 

PROMIJENIO BROJNE FRIZURE FOTO Neprepoznatljivi Baby Lasagna: Evo kako se mijenjao otkako smo ga prvi put upoznali
FOTO Neprepoznatljivi Baby Lasagna: Evo kako se mijenjao otkako smo ga prvi put upoznali

Inače, Sziget Festival jedan je od najvećih glazbenih i kulturnih festivala u Europi. Održava se u kolovozu u Budimpešti, odnosno na Óbudai-szigetu, zelenom otoku od 108 hektara na Dunavu. Sljedeće godine festival je najavljen od 11. do 15. kolovoza.

Zagreb: Uz Red Bull Symphonic u HNK2 nastupio je i Baby Lasagna
Zagreb: Uz Red Bull Symphonic u HNK2 nastupio je i Baby Lasagna | Foto: Igor Soban/PIXSELL
OTPJEVALI 'JENU NOĆ' Poslušajte kako zvuči kad Baby Lasagna i Alen Vitasović pjevaju skupa: 'Kad Istrijani preuzmu'
Poslušajte kako zvuči kad Baby Lasagna i Alen Vitasović pjevaju skupa: 'Kad Istrijani preuzmu'

Baby Lasagna, glazbenik koji nas je predstavljao na Eurosongu 2024. godine, i tada došao do visokog drugog mjesta, nedavno je pokazao novi imidž - tamnu kosu. Nedavno je nastupio u zagrebačkom HNK2 u zanimljivom izdanju - uz simfonijski orkestar predvođen skladateljem Makom Murtićem. Smjer aranžmana vodio je član benda Baby Lasagne, Mihael Žipovski.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...
BIVŠA MISICA ZA 24SATA

Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...

Ivančici su nedavno otkrili karcinom limfnih čvorova. Primajući satima kemoterapiju smogla je snage pričati o svojoj borbi
Otto, Selma i Egon završili su u strest testu, a Krunoslav je oduševio žiri u 'MasterChefu'
'Ispunio sam cilj, pobijedio sam sam sebe'

Otto, Selma i Egon završili su u strest testu, a Krunoslav je oduševio žiri u 'MasterChefu'

Kandidati su u samo tri minute morali prikupiti namirnice, a zatim u 60 minuta osmisliti jelo s najmanje tri komponente, u kojima je jedna morala biti upravo tehnika koju su dobili
Samozatajna supruga premijera Plenkovića uvijek je elegantna: Ovo su njena najbolja izdanja
ANA MASLAĆ PLENKOVIĆ

Samozatajna supruga premijera Plenkovića uvijek je elegantna: Ovo su njena najbolja izdanja

Premijerova supruga u javnosti se ne pojavljuje često, ali kad ga prati na njegovim putovanjima, uvijek privuče pozornost. U braku su od 2014. godine, a zajedno imaju troje djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025