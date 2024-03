Baby Lasagna vratio se u Umag, dočekali ga na trgu: 'Svaki dan neki novi šok. Nevjerojatno je'

Čini se da se cijeli Umag 'slio' na trg kako bi dočekali svog Baby Lasagnu, mladića koji je 'do jučer', kako je najavio moderator, od glazbenika sa par tisuća pregleda na ranijim pjesmama, preko noći postao planetarno popularan zbog pobjede na Dori. Prvi redovi bili su rezervirani za najmlađe koji su ga cijelo vrijeme, dok se nije popeo na pozornicu, zvali 'iz petnih žila'. I kad se napokon popeo na 'stage' djeca su vrištala od sreće.

A Marko ili Baby Lasagna priznao je da nije očekivao toliki broj ljudi i da, zbog toga, ima jako veliku tremu.

- Prije nastupa na Dori išao sam nekoliko puta u wc, a prije izlaska pred vas, moje sugrađane, od treme sam išao 5 puta na wc - priznao je okupljenima i odmah im zahvalio na glasovima i podršci. Ubrzo mu se pridružio i glazbeni cijeli tim koji je s njim bio na Dori. Svi su mu htjeli postaviti nekoliko pitanja, a ovoga puta, to su mogla učiniti djeca. A pitanja je bilo svakakvih. Pitali su ga ima li mačku, na što je odgovorio da ima tri. Radoznale mališane zanimalo je kako je došao do imena 'Baby lasagna', i je li to zato što voli lazanje ili zato što možda ima bebu.

Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Marko se, kao i cijeli trg na to grleno nasmijao. 'Htio sam da ime bude simpatično i smiješno i nadam se da sam u tome uspio', odgovorio je. Djeca nisu prestajala s pitanjima pa su ga upitali i voli li više mamu ili tatu. 'Ako me treba utješiti zovem tatu, a ako me treba ohrabriti zovem mamu', rekao je i oduševio sve prisutne. Odao je i da osim megapopularnog hita koji obara sve ljestvice ima gotov cijeli album, ali ga još malo mora doraditi.

Na kraju se kratko obratio medijima rekavši kako niti u snu nije očekivao tako srdačan i veliki doček u svom gradu.

- Očekivao sam da će ovo biti puno manjeg obujma i da će doći oko pedesetak ljudi. Nisam niti sanjao da neću moći sići sa pozornice jer su me djeca okupirala što mi je jako drago. Sretan sam ako sam sve ove ljude učinio sretnima i ponosnima barem na te tri minute dok smo nastupali. Ovo je nevjerojatno. Svaki dan neki novi šok - rekao je na kraju probijajući se kroz 'rijeku' mališana koji su ga izbliza htjeli vidjeti, dotaknuti i fotografirati se s njim. Nikoga od njih nije odbio. I stariji sugrađani došli su mu pružiti podršku i vidjeti ga 'uživo'.

- Na Dori je bio odličan, spontan i iskren. Znam ga površno. Ne znam što možemo očekivati od Eurosonga, ali za nas je on već pobjednik. Zbližio je sve generacije - kazala je Umažanka, Tanja Bazjak Pujagić.