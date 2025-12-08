Glazbena ikona Willie Nelson: 'Ima mnogo dobre glazbe, ona nas okuplja, a politika razdvaja'

Willie Nelson u travnju je napunio 92 godine, a nedavno objavio još jedan album, "Workin' Man: Willie Sings Merle", koji mu je čak 155. u karijeri. I čini se da ne misli još stati. Barem se tako čini nakon razgovora koji je dao za GQ, i dalje razmišlja o glazbi. Istaknuo je i kojim se pjesmama stalno vraća, ima ih dvije.

- To su 'Angel Flying Too Close to the Ground' i 'Always on My Mind'. Njima se uvijek vraćam. No ima još mnogo dobre glazbe, slušati druge izvođače, poput Hanka Williamsa ili Boba Willsa čini me emotivnim - izjavio je Nelson pa dodao:

- Znate, ima vrlo mnogo dobre glazbe. I dalje mislim da nas glazba okuplja, a politika nas razdvaja.

Nastavio je kako je to jedan od razloga zbog kojih je i dalje toliko u glazbi.

- Na mojim koncertima ljudi plješću i pjevaju, druže se tako nekoliko sati i onda zadovoljni dolaze svojoj kući, osjećaju se bolje. Svaki put i ja kući tada odlazim osjećajući se bolje, slažemo se oko glazbe - rekao je Nelson.

Foto: PROMO

Voli pomagati malim poljoprivrednicima. Malo su ga neki razočarali, ali kaže da zadnjih 30 godina ne razmišlja o tim ljudima. Prisjetio se i kako je na farmi.

- Berete kukuruz ili pamuk i vjerujte da to nije nimalo zabavno. Znaš samo da time nekome pomažeš i da će za to dobiti nekoliko dolara - objasnio je glazbenik.

Inače, njegov 155. album u karijeri, "Workin' Man: Willie Sings Merle", donosi nove Williejeve interpretacije 11 klasičnih pjesama koje je napisao Merle Haggard. Riječ je o najnovijem poglavlju u Nelsonovoj dugoj tradiciji posvećivanja cijelih albuma radu jednog autora ili izvođača.

Foto: PAMELA SPRINGSTEEN

Album su producirali Willie Nelson i njegov dugogodišnji suradnik Mickey Raphael, a snimljen je u Nelsonovu studiju Pedernales u Austinu. Na albumu se nalaze i posljednje snimke koje je Willie snimio s dugogodišnjim članovima svojeg benda Family - sestrom Bobbie Nelson i Paulom Englishem.

Bobbie na klaviru i English na bubnjevima udružili su se s Mickeyem Raphaelom na harmonici, Kevinom Smithom na basu i Billyjem Englishem, Paulovim bratom, na bubnjevima i perkusijama. Osim novog albuma, Nelson ima dvije nominacije za Grammy 2026. godine, za dva različita albuma, "Oh What A Beautiful World", koji donosi interpretacije pjesama Rodneya Crowella, nominiran je u kategoriji Najbolji tradicionalni country album, a "Last Leaf On The Tree" nominiran je za Najbolji americana album...