Bach i breakdance zajedno u Lisinskom: Stižu Flying Steps, a s njima i hrvatski Megablast

U plesno-glazbenoj senzaciji koja spaja udaljena stoljeća, Flying Bach by Flying Steps, u Lisinskom će 8. studenoga sudjelovati i članovi jednog od naših najboljih plesnih klubova, Megablasta, čiji je čelnik pionir breakdancea u nas - brojnim uspjesima ovjenčani plesač i trener Gordan Križaj.

Spoj besmrtne glazbe Johanna Sebastiana Bacha - njegova čuvenog djela 'Dobro ugođeni glasovir' - sa suvremenim plesom i breakdanceom legendarne berlinske plesne skupine Flying Steps oduševio je već milijune ljudi diljem svijeta.

Gordan Križaj s veseljem najavljuje sudjelovanje i svojih plesača, ali pojedinosti radije ostavlja za iznenađenje.

- Možemo samo reći da će hrvatski breakeri iz Megablasta, osim na pozornici Velike dvorane, sudjelovati i na 'after partyju' u foajeu: tamo će biti poseban plesni podij na kojem će, uz glazbu DJ-a, zaplesati majstori iz Flying Stepsa, Megablasta i - najhrabriji iz publike! - poručili su kratko.

Foto: PROMO

Umjetničko vodstvo čitavog showa, koji traje oko 80 minuta, potpisuju Vartan Bassil i Christoph Hagel, a producent turneje je Siniša Josipović iz Art Partnera.

Gordan Križaj počeo je još daleke 1984. godine, s 13 godina, nakon što je u jednom zagrebačkom diskoklubu vidio breakdance. Kod kuće je isprobao neke pokrete i ubrzo postao "ovisan" o plesu koji je tada počinjao svoju planetarnu popularnost.

Iduće godine osnovao je svoju prvu ekipu Cool Rockers, a 1993. godine klub Megablast, koji traje i danas.

- Kada je Megablast započeo, bili smo Sinfy, Atomic Rock, Floor Killa i ja na Hrvatskoj b-boy sceni (breakdanceu, op. a.). Širili smo b-boying i hip-hop kulturu diljem Hrvatske i Slovenije putem jamova, natjecanja, radionica i drugih događanja. Zatim smo otišli na naš prvi BOTY 1995., donijeli video s njega, uspjeli ga prikazati na nacionalnoj televiziji u emisiji Top DJ Mag i tada je hrvatska b-boy scena počela rasti - prisjeća se Gordan.

Foto: PROMO

On desetljećima djeluje kao učitelj mladim plesačima, organizator niza natjecanja te domaći i međunarodni sudac. Počevši od 1993. kad je postao državni prvak, Gordan Križaj je kao trener nanizao brojne europske i svjetske titule sa svojim plesačima!

- U Flying Bachu me oduševljava spoj suvremenog plesa, breakdancea i Bachove glazbe. Taj spoj su naše kolege iz Berlina zaista maestralno osmislile i isto tako ga izvode - rekao je Gordan uoči spektakla 8. studenoga u Lisinskom.

A kako najavljuju organizatori, 'vizualno grandiozan, glazbeno besprijekoran, Flying Bach ruši granice između epoha i žanrova', trebao bi to u Lisinskom biti pravi spektakl.

Nije im prvi puta da gostuju u Zagrebu. Dvoranu u koju sad dolaze već su napunili, ali su rasprodali i zagrebačku Arenu. "Vraćaju se moćniji nego ikad! Doživi plesno-glazbenu senzaciju koja spaja svjetove i ostavlja bez daha", poruka je iz Lisinskog.

U spektaklu koji je osvojio svijet, legendarna berlinska plesna skupina Flying Steps spaja klasičnu glazbu i urbani ples u eksploziji energije, pokreta i emocija. Pozitivne kritike redovito ih prate, pa evo jedne:

'Ako pretpostavimo da je Bach svojim fugama skicirao svijet od harmonije na nebu, onda je ono što su stvorili Flying Bach ništa drugo nego kazalište svjetske klase. Dali su krila duhu fuga vraćajući privlačnost senzualnosti. Stoga, Bachovu glazbu čine ponovno lako razumljivom...'

Foto: PROMO