Bačić: 'Mamu su zvali da se ne prijavljujem na festivale...'

Pjevačica, a odnedavno i glumica, Lidija Bačić Lille, dobila je ulogu u serijalu skečeva za ljude koji rade - ‘Firma’ 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE

<p>U velikom intervju za 24sata<strong> Lidija Bačić </strong>(35) otkrila nam je kako su izgledali njezini glazbeni počeci, prokomentirala je svoje atraktivne fotografije na Instagramu te odala što još sprema i kako se snašla ulozi u serijalu skečeva “Firma” 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Želja vam je bila biti glumica. Sada ste opet dobili ulogu, ovaj put u serijalu skečeva “Firma”. Kakvo vam je bilo to iskustvo?</strong></p><p>Želja mi je od djetinjstva bila pjevati i to sam ostvarila, a ona potajna, skrivena želja je bila i glumiti. Nakon srednje škole pokušala sam se prijaviti na Akademiju u Zagrebu, ali nisam došla spremna. Kad vidim kakvi su dojmovi kolega glumaca... Sad već mogu i reći kolege kad sam nešto i glumila. Kažu da se moram još žešće dati u to, tako da nikad se ne zna.</p><p><strong>Jesu li vam sad zbog tih pohvala dali još veći poticaj da se počnete baviti glumom?</strong></p><p>Ono što sam najviše naučila je da trebaš biti prirodan u svemu, pa tako i kad pjevaš i kad glumiš. Prirodnost je najvažnija.</p><p><strong>Kakvi su vaši dojmovi o “Firmi”?</strong></p><p>Želim svu sreću da to ide još bolje i žešće. Ono što sam pogledala mi se sviđa, čekam sad svoju epizodu. Tada ću pozorno sve gledati.</p><p><strong>Vratimo se na pjevačku karijeru. Time se bavite od desete godine. Kad ste shvatili da se želite time baviti?</strong></p><p>Odmalena sam u glazbi. Jedan period sam studirala ekonomiju. Bilo mi je toliko krivo i stalno sam razmišljala: ‘Pusti ekonomiju, daj mi da pivan’. Na kraju nisam završila ekonomiju jer sam se toliko dala u ovaj svijet i samo me to zanima, a sad i gluma.</p><p><strong>Sjećate li se vašega prvog nastupa?</strong></p><p>Sjećam se. Bila sam jako mala, imala sam osam, devet godina. To su bili prvi pokušaji. Na tom prvom nastupu mi je bila tolika trema da je to bilo strašno. Dobro sam pjevala, ali me bilo strah. Poslije je to išlo laganije pa sam se potpuno opustila. Ako gledamo od djetinjstva, više od 5000 puta sam bila na pozornici. Teško je izbrojiti.</p><p>Rano ste počeli s natjecanjima i često ste pobjeđivali. Koja vam je najdraža pobjeda?</p><p>Bilo je tu puno toga, najviše sam osvajala nagrade za interpretaciju. Od djetinjstva sam imala tu emociju u glasu i to su prepoznavali. Sjećam se kad sam bila u ‘Turbo Limač Showu’, pjevala sam vokalno laganu pjesmu, ali su svi bili oduševljeni mojim načinom izvedbe i tom emocijom. Mislim da je to i dan-danas tako ostalo. Najupečatljivija nagrada je bila kad sam kao dijete osvojila Splitski festival - dobila sam i publiku i žiri, ma sve sam pokupila!</p><p><strong>Kakav je bio osjećaj kad tako mladi osvojite sve nagrade na jako bitnom festivalu?</strong></p><p>Djeca su u tom periodu bila jako ljubomorna na mene, to je i dan-danas ostalo. Gdje god bih došla, pobjeđivala sam. Jedna cura je čak nazvala moju mamu i počela plakati na telefon da zašto se ja uvijek moram prijavljivati i mogu li ja jednom ostati doma. To je stvarno bio show. Moja mama je to zapamtila.</p><p><strong>Događaju li se i sada slične stvari? Ima li ratova i ljubomore na sceni?</strong></p><p>Uvijek ima ljubomore, ali ne mislim da je to loše. Ljudi kad prate druge, ako nekome nešto zavide, onda se više trude. Ne vidim ništa loše u tome, to je prirodno. Pa i u sportu, Ronaldo ne voli Messija, Messi Ronalda.</p><p><strong>U počecima karijere sve ste gradili sami, koliko vam je trebalo da steknete neki status i da od toga možete dobro živjeti?</strong></p><p>Dugo mi je trebalo. Kad sam učiš, to je proces koji traje. Lakše je kada ti dođe netko i kaže što trebaš. Najgore i najbolje je kada to sam probaš. Imaš loše pokušaje, ali onda naučiš za idući put. To me izgradilo u osobu koja sam danas i trebalo je vremena da počnem živjeti od toga i da dospijem u top izvođače i da mi je stvarno lijepo u životu.</p><p><strong>Što ste si od prvih gaža priuštili?</strong></p><p>U srednjoj školi sam išla pjevati sa sestrom, pjevala sam prateće vokale i bila čak i plesačica. Sjećam se da sam prvo zaradila tadašnjih 50 maraka. A što mi žene idemo kupiti? Išla sam kupiti odjeću i torbu.</p><p><strong>Smatrate li sebe najemotivnijom pjevačicom kod nas ili najboljim vokalom?</strong></p><p>Ako ćemo biti iskreni, smatram se svakako jednom od boljih. Imamo mi dobrih pjevača. Meni je najvažnija emocija kod pjevača. Kada pjevač nema emociju, uopće ga ne ubrajam u sebi dobre pjevače. Zato mi je definitivno najbolji bio Oliver Dragojević. Njegova emocija, kada on zapjeva, kada otpjeva onaj visoki ton, umreš na to. To je meni najvažnije.</p><p><strong>Imate atraktivne fotografije na Instagramu, takvi su vam i spotovi, čitate li komentare i kako reagirate na njih, posebice na one vulgarne?</strong></p><p>Ne vidim baš da kod mene ima vulgarnih komentara i ne čitam ih. Sve je nekako lijepo, divno, krasno. Imam svoje administratore koji se brinu o mojim društvenim mrežama jer gdje bih stigla da ja to radim.</p><p><strong>Mislite li da su te fotografije izazovne i da, kako kažu, ističete samo svoj stas, a ne i glas?</strong></p><p>To je prirodno. Ako si atraktivan, pričaju o tvom izgledu, tako je i u svijetu. Ne vidim ništa u tome krivo ili loše, dapače, samo neka pišu.</p><p><strong>Nedavno je izašao i novi album “Revolucija”, o čemu se točno radi?</strong></p><p>Ima 17 pjesama na kojima smo marljivo radili zadnjih nekoliko godina. Ima nekih novih, ima nekih koje su izašle prije. Htjela sam staviti na album i moju izvedbu himne u rock izdanju. Htjela sam obilježiti album. U svih 17 pjesama ne čuje se samo jedan način pjevanja nego ima raznih varijacija mene. Mogu svašta izvoditi svojim glasom, nisam samo stas.</p><p><strong>Istaknuli ste da vam je ovo najbolji potez u karijeri, što je idući korak?</strong></p><p>Želim pokazati još svojih vokalnih izvedbi, još stasa, još pjesama. Već marljivo radimo na drugom albumu, imamo već četiri, pet pjesama koje su gotove. Nadam se da se na idući album neće čekati tri godine kao na ovaj. Ovaj ću u 2021. izbaciti. Što prije, to bolje. U ovim kriznim vremenima, kad nema koncerata i tko zna kad će ih biti, ljudi se ne mogu zabavljati. Onda mi je drago da radim na tim pjesmama jer sam ja i pjevačica i zabavljačica. Moram zabaviti publiku.</p><p><strong>Bili ste na Dori prije dvije godine, planirate li se opet prijavljivati?</strong></p><p>Još nisam razmišljala o tome, ali dapače, zašto ne. Imam četiri, pet pjesama za idući album pa možda jednu od njih pošaljemo na Doru. Čini mi se da najviše pjesama uvijek bude na engleskom jeziku i uvijek mi bude žao. Ljepše mi je čuti naš jezik. Ljepše mi pjesma zvuči i emocija ljepše zvuči na našem jeziku.</p><p><strong>Brojni glazbenici su govorili da ih je korona kriza jako pogodila i da nemaju od čega živjeti, kakvo je vaše viđenje situacije?</strong></p><p>Ne bih bila u koži onih kojima je teško. Kroz godine sam izgradila svoju poziciju da mi je dobro i mislim da sam dovoljno novca zaradila dosad. Ovaj ‘koronski’ period mi je dobro došao da se malo odmorim i posvetim se samoj sebi. Ne mogu ništa napraviti po tom pitanju da se nešto promijeni. Čekamo da sve ovo prođe.</p><p><strong>Imate duet i s Miroslavom Škorom. On i mnogi celebrityji su sada u politici. Vidite li ti sebe jednoga dana u tom poslu?</strong></p><p>Mislim da ja nisam baš za politiku. Gluma i sve što ima veze sa showbizzom može, ali za politiku ne vjerujem. Nisam taj tip.</p><p><strong>Dugo ste na sceni, a o vašem privatnom životu se ne zna mnogo. Kako to uspijevate sakriti?</strong></p><p>Ne sakrivam, ali nemam potrebu dovoditi medije i pokazivati svoj stan, svoju obitelj. Nisam tip koji se naslikava. Poštujem svoju obitelj i moja obitelj nije taj tip. Nitko od njih ne želi biti eksponiran. Moja mlađa sestra je profesorica i veliki znalac ruskog jezika, znali su je pitati: ‘Je li vaša sestra Lidija Bačić’, a ona je rekla: ‘Ne’. Moja obitelj vodi anonimni život i ne zanima ih to.</p><p><strong>Što se tiče ljubavnog statusa, ima li trenutačno muškarca u vašem životu?</strong></p><p>Nema nikoga u mom životu trenutačno, ali kada bude taj pravi, reći ću vam. Privlače me muškarci sa stavom i karizmom. Uopće nema veze s vizualnim dijelom.</p><p><strong>Što još možemo očekivati od Lidije Bačić?</strong></p><p>Svakako još dobrih pjesama i dobrih albuma. Mislim da ću izbaciti najviše pjesama od svih u regiji tijekom iduće godine. Toliko puno radim.</p>