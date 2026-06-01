'Backrooms: Bez izlaza' je najgledaniji film vikenda u Hrvatskoj, ali i u svijetu

Film BACKROOMS: BEZ IZLAZA, u distribuciji Blitz filma, postao je najgledaniji film vikenda u svijetu te ostvario izniman globalni rezultat od procijenjenih 118 milijuna američkih dolara. Riječ je o najvećem kino otvaranju u povijesti studija A24, čime je ovaj naslov već u prvim danima prikazivanja ušao među najznačajnije uspjehe ugledne nezavisne produkcijske kuće koja je posljednjih godina obilježila suvremenu filmsku scenu.

Istodobno, film je zasjeo na prvo mjesto hrvatskog box officea ostvarivši 126.010,25 eura prihoda nakon prvog vikenda prikazivanja. Time je BACKROOMS: BEZ IZLAZA postavio novi rekord kao najuspješnije otvaranje jednog naslova studija A24 na domaćem tržištu, ali i kao najuspješnije otvaranje horor filma u Hrvatskoj ove godine.



Hrvatska se tako pridružila skupini od više od trideset svjetskih tržišta u kojima je film ostvario rekordne rezultate i postao najuspješnije kino otvaranje u povijesti studija A24.

Već tijekom prvih dana prikazivanja BACKROOMS: BEZ IZLAZA nadmašio je rezultate brojnih velikih horor naslova, među kojima su Weapons, Scream 7, Five Nights at Freddy's 2 i Final Destination: Bloodlines, potvrdivši status jednog od najznačajnijih filmskih događaja godine.



Takav uspjeh nije iznenađenje za one koji posljednjih mjeseci prate fenomen Backrooms. Ono što je započelo kao internetska urbana legenda i viralni YouTube serijal mladog autora Kanea Parsonsa, tijekom godina preraslo je u globalni kulturni fenomen. Film je uspio ostvariti ono što se rijetko događa – spojiti digitalnu kulturu nove generacije s autentičnim kino iskustvom i pretvoriti internetski fenomen u istinski filmski događaj.

Posebno je zanimljiv podatak da je publika filma među najmlađima zabilježenima posljednjih godina. Čak 86 posto gledatelja mlađe je od 35 godina, dvije trećine mlađe su od 25 godina, dok je gotovo polovica publike mlađa od 21 godine. Upravo je ta generacija odrasla uz internetske mitove, viralne priče i digitalne sadržaje iz kojih je nastao svijet Backroomsa.



Nakon višemjesečnog iščekivanja, iznimnog interesa na društvenim mrežama i snažne pretprodaje ulaznica, hrvatska je publika potvrdila da je riječ o naslovu koji nadilazi okvire klasičnog horor filma. Od samog početka bilo je jasno da BACKROOMS: BEZ IZLAZA predstavlja mnogo više od još jednog žanrovskog naslova – riječ je o rijetkom primjeru filma koji je istodobno uspio postati internetski fenomen, kulturni događaj i veliki kino hit.

Film je režirao Kane Parsons, koji je ovim projektom postao najmlađi redatelj u povijesti studija A24, dok glavne uloge tumače Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve i Mark Duplass.



BACKROOMS: BEZ IZLAZA trenutno se prikazuje u kinima diljem Hrvatske.