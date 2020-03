Backstreet Boysi se 'okupili': Od doma pjevali svoj veliki hit

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Čak 19 glazbenika izvelo 'Odu radosti', svatko iz svog doma...

Na primjeru mnogih koji su imali koncerte iz svojih domova, kultni boy bend The Backstreet Boys snimio je pjesmu 'I Want It That Way'. Svaki član benda pjevao je dio iz svog doma, a pjesma se emitirala u sklopu emisije 'Living Room Concert for America' u suradnji radijske mreže iHeartRadio i televizijske mreže Fox.

Brian Littrell (45) pjevao je iz svoje kuće u Atlanti i on je 'probio' led pa su mu se pridružili ostali članovi benda. Nick Carter (40) i Kevin Richardson (45) imali su društvo pa su u videu s njima bila njihova djeca, koja su svirala bubnjeve.

Obožavatelji su bili oduševljeni njihovom izvedbom.

- Uživao sam u svakom trenutku - samo je jedan od brojnih komentara. Backstreet Boysi su snimku nastupa objavili na društvenim mrežama i u svega nekoliko sati prikupili su više od 50.000 lajkova i nekoliko tisuća komentara.

U sklopu ove emisije mnogo izvođača je otpjevalo svoje pjesme. Među njima su Billie Eilish, Demi Lovato, Mariah Carrey, Camila Cabello i Shawn Mendes, Alicia Keys i mnogi drugi... Posjetitelji web stranica ranije spomenutog radija i televizije imaju priliku donirati novac dobrotvornim udrugama u Americi kao što su 'Feeding America' te 'First Responders Children’s Foundation' kako bi im pomogli da skupe novac u ovim teškim vremenima.

