Umrla je Dolly Parton (80)

Legendarna američka pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe, Dolly Parton, preminula je u 81. godini života. Vijest o njezinoj smrti objavila je obitelj na društvenim mrežama. Umrla je samo godinu dana nakon supruga Carla Deana.

- Dolly je živjela u svjetlu i sada je u Isusovu naručju. Sigurno su je dočekali Carl, njezini roditelji i bezbrojni drugi koji su je promatrali i čeznuli za time da im se pridruži na nebu - rekao je u videu njezin nećak Bryan Seaver.

Parton je u petak, 21. kolovoza podijelila novosti o svom zdravstvenom stanju, priznavši da joj se zdravlje u posljednje vrijeme pogoršalo nakon smrti supruga.

Dodala je: 'Ali mislim da se, zato što živimo u svijetu koji funkcionira 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu i uz društvene mreže, sve uveličava na način na koji se to prije nije događalo. Znala sam se šaliti da sam kraljica tabloida, ali sada valjda mogu reći da sam kraljica društvenih mreža i umjetne inteligencije! Ozbiljno, iako se još uvijek oporavljam, i dalje radim! Poznajete me - često sam govorila da sam se sanjanjem dovela u kut i još uvijek imam toliko toga što želim ostvariti. Zato ću nastaviti raditi koliko god mogu kako bih sve to vidjela ostvareno'

Foto: Yui Mok

Tijekom višedesetljetne karijere Parton je postala najprodavanija country glazbenica svih vremena, s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I’m Dolly objavljen je 1967. godine, a potom je nanizala brojne hitove, među kojima su „I Will Always Love You“, „9 to 5“ i „Jolene“.

Od siromaštva do zvijezda

Dolly Rebecca Parton rođena je 19. siječnja 1946. godine u skromnoj jednosobnoj kolibi u planinama Great Smoky u Tennesseeju. Bila je četvrto od dvanaestero djece Avie Lee i Roberta Leeja Partona. Obitelj je živjela u velikom siromaštvu, što je kasnije opisala u svojim pjesmama poput "Coat of Many Colors". Njezin otac, nepismeni poljoprivrednik, platio je liječniku koji ju je porodio vrećom kukuruznog brašna.

Foto: Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATION

Unatoč teškim uvjetima, glazba je bila sastavni dio njezina života. Od majke, koja je pjevala balade, naslijedila je ljubav prema pjesmi, a prvu gitaru dobila je od ujaka s osam godina. Već s deset godina počela je nastupati na lokalnim radijskim i televizijskim postajama. San o glazbenoj karijeri bio je toliko snažan da se dan nakon mature, 1964. godine, preselila u prijestolnicu country glazbe, Nashville.

Put prema vrhu

U Nashvilleu je njezin talent brzo prepoznat, isprva kao autorice pjesama za druge izvođače. Ključni trenutak dogodio se 1967. godine, kada ju je zvijezda countryja Porter Wagoner pozvao da se pridruži njegovom popularnom televizijskom showu. Njihovi dueti postali su veliki hitovi i donijeli su joj nacionalnu slavu. Ipak, Parton je težila solo karijeri, što je dovelo do napetosti u njihovom profesionalnom odnosu. Svoj prvi singl koji je dospio na vrh country ljestvica, "Joshua", objavila je 1971. godine, a uslijedili su klasici poput pjesme "Jolene".

Foto: Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATION

Nakon sedam godina suradnje, 1974. godine donijela je tešku odluku o odlasku. O svom profesionalnom razlazu s Wagonerom napisala je jednu od najljepših balada svih vremena, "I Will Always Love You". Pjesma je postala veliki hit, a zanimljivo je da ju je želio snimiti i Elvis Presley. Parton je to odbila nakon što je njegov menadžer, pukovnik Tom Parker, tražio da mu prepiše polovicu autorskih prava. Ta odluka donijela joj je milijune dolara tijekom godina.

Osvajanje Hollywooda i pop ljestvica

Iako je bila kraljica countryja, Parton je krajem sedamdesetih godina odlučila svoju glazbu približiti široj, pop publici. Album "Here You Come Again" iz 1977. godine postao je njezin prvi milijunski prodani album, a naslovna pjesma osvojila je i pop ljestvice. Vrhunac komercijalnog uspjeha dosegnula je 1980. godine s filmom "Od devet do pet" (9 to 5), u kojem je glumila uz Jane Fondu i Lily Tomlin.

Ne samo da je film postao hit, već je i naslovna pjesma, koju je sama napisala, postala globalni fenomen. Dospjela je na prvo mjesto country, pop i adult-contemporary ljestvica, donijevši joj dvije nagrade Grammy i nominaciju za Oscara. Uspješno je nastavila i glumačku karijeru u filmovima poput "Najbolja mala javna kuća u Teksasu" i "Čelične magnolije".

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Poslovno carstvo

Osim glazbe i filma, Dolly Parton izgradila je i impresivno poslovno carstvo. Godine 1986. otvorila je tematski park "Dollywood" u svom rodnom kraju u Tennesseeju, stvarajući tisuće radnih mjesta. No, njezino najveće nasljeđe možda leži u filantropiji. Inspirirana očevom nepismenošću, 1995. godine pokrenula je program Dolly Parton's Imagination Library, koji djeci od rođenja do polaska u školu besplatno šalje knjige. Do danas je kroz taj program darovano stotine milijuna knjiga diljem svijeta. Njezina velikodušnost došla je do izražaja i tijekom pandemije COVID-19, kada je donirala milijun dolara medicinskom centru Vanderbilt, što je pomoglo u razvoju cjepiva Moderna.

Tijekom karijere duge više od šest desetljeća, prodala je više od sto milijuna albuma i postala jedna od najnagrađivanijih glazbenica u povijesti. Osvojila je jedanaest nagrada Grammy, primljena je u Kuću slavnih country glazbe, Kuću slavnih tekstopisaca, pa čak i u Rock & Roll kuću slavnih. Ostat će zapamćena ne samo po svom anđeoskom glasu i bezvremenskim pjesmama, već i po svojoj duhovitosti, toplini i neizmjernoj posvećenosti pomaganju drugima.

*uz korištenje AI-ja