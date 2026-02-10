Bad Bunny otkrio što znači broj 64 na dresu sa Super Bowla

Popularni glazbenik Bad Bunny oduševio je publiku na poluvremenu Super Bowla u nedjelju. Spektakl je otvorio pjesmom "Tití Me Preguntó", a na pozornici su mu se još pridružili Lady Gaga i Ricky Martin. Uz njih su na pozornici zaplesale i zvijezde poput Jessice Albe, Pedra Pascala...

Iako su mnogi očekivali da će njegov nastup biti pun oštrih kritika prema Donaldu Trumpu i ICE-u, kao što je to bio njegov govor na dodjeli nagrada Grammy, Bad Bunny je svoj nastup i političke poruke usmjerio prema zajedništvu. A obzirom da je svaki dio njegovog nastupa nosio neku priču, mnogi su se s razlogom zapitali i što je točno značio jedan detalj na njegovom dresu.

Misterij broja 64

Naime, Bad Bunny je nosio dres s prezimenom Ocasio i brojem 64. Taj krem dres odjenuo je preko košulje i kravate.

Mnogi obožavatelji brzo su krenuli nagađati o čemu je riječ. Neki su naveli kako je moguće da je brojem odao počast svojoj majci, kojoj se ranije na konferenciji za medije emotivno zahvalio na potpori, drugi su značenje broja povezivali s albumom "El Último Tour del Mundo"...

Foto: Mike Blake

U priopćenju je portorikanski glazbenik otkrio pravo značenje broja.

Emotivna posveta pokojnom ujaku

- 1964. je godina rođenja mojeg pokojnog ujaka Cutita, brata moje mame - naveo je i dodao kako ga je ujak naučio svemu u NFL-u.

- Otišao je u SAD raditi kada je imao 17 godina i nikada se nije vratio u Portoriko, iako bi nas znao posjetiti. Dolazio bi krajem siječnja ili početkom veljače, pa sam uvijek gledao utakmice s njime. Bio je veliki fan San Francisco 49ersa, tim na čijem sam stadionu nastupio - poručio je glazbenik.

Foto: Mike Blake

Otkrio je i kako je oduvijek htio svojeg ujaka odvesti na Super Bowl, no nažalost mu se ta prilika nije pružila. Ujak je preminuo iznenada prije dvije godine.

- Tako da sam za Super Bowl odabrao dres s prezimenom Ocasio, njegovim prezimenom, istim koje nosi i moja majka, te njegovu godinu rođenja, 1964. - poručio je, prenosi Unilad.