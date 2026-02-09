Bad Copy vraćaju se u Zagreb, nastupit će u klubu Boogaloo

Beogradska hip-hop institucija Bad Copy, neokrunjena tri kralja regionalnog rapa, vraća se pred zagrebačku publiku! Legendarni trio Ajs Nigrutin, Sky Wikluh i Bdat Dzutim (Timbe) nastupit će u klubu Boogaloo 22. svibnja ove godine, gdje će publici prirediti večer ispunjenu sirovom energijom, humorom bez zadrške i hitovima koji su obilježili više od dva desetljeća regionalne hip-hop scene.

Publiku očekuje presjek bogate karijere kroz megahitove poput „Esi mi dobar“, „Ljubav ili pivo“, „Džastin Biberi“, ali i brojne druge pjesme koje su Bad Copy učinile jednim od najutjecajnijih i najprepoznatljivijih rap kolektiva u regiji. Njihov povratak u Zagreb dolazi u savršenom trenutku, kao podsjetnik na poznate klasike.

Bad Copy djeluju od 2001. godine, a već s albumom „Sve sami hedovi“ (2003.) ostavili su neizbrisiv trag na sceni hitovima poput „Uno Due Tre“ i „Možeš ti to“, uz tada kontroverzne, ali danas legendarne spotove. Uslijedio je album „Najgori do sada“ (2005.) s pjesmama „Bad Copy Zoor“ i „Idemo odma“, nakon čega bend ulazi u pauzu i posvećuje se solo projektima. Veliki povratak uslijedio je s albumom „Krigle“ (2013.), koji ih je definitivno lansirao među najpopularnije i najutjecajnije izvođače regionalne hip-hop scene.

Poznati po masnim beatovima, provokativnim i duhovitim tekstovima te beskompromisnom seciranju apsurda balkanske svakodnevice, Bad Copy na pozornici funkcioniraju kao magnet za publiku – gdje god se pojave, atmosfera je zagarantirano užarena.

Ulaznice u pretprodaji dostupne su u Dirty Old Shopu i putem sustava Entrio. Organizator koncerta je Dostava Zvuka.