Rišpet 'oživio' baladu 'Pala si' u čast pokojnog Jakše Fiamenga

Jedna od najemotivnijih iz bogatog repertoara Rišpeta, zaživjela je u novoj verziji. Prvi puta snimljena 2012. balada 'Pala si (ka zvizda s neba)' i objavljena na debitantskom albumu Rišpeta, vremenom je prerasla u jednu od onih koju publika posebno obožava. Što je sasvim dovoljno razloga dalo ekipi iz Rišpeta da je ponovo snime u studiju uz prateći videospot.

Posebnu emotivnu vrijednost pjesmi daje činjenica da je posvećena uspomeni na pokojnog Jakšu Fiamenga, legendarnog pjesnika i jednog od najvećih autora dalmatinske glazbene riječi. 'Pala si (ka zvizda s neba)' ujedno je i posljednja pjesma koju je napisao Jakša za Rišpet, nakon bezvremenskih 'Sunce mi od tebe dolazi' i 'Kad je pošla ća'.

- Ova pjesma nam je oduvijek bila posebno bliska. S godinama smo osjetili da je došlo pravo vrijeme da je ponovno snimimo, s više iskustva i još više emocije. Na ovaj način željeli smo joj dati novi život, ali i odati počast Jakši Fiamengu, čiji stihovi i danas žive kroz našu glazbu - poručuju iz Rišpeta.

Nenametljiva, iskrena i snažna balada o ljubavi što ne prestaje ni onda kada ostane samo uspomena, donosi prepoznatljiv zvuk Rišpeta, ali i dodatnu zrelost, potvrđujući trajnu vrijednost Jakšinih stihova te autentičnost Rišpeta koji već godinama spajaju emociju, tradiciju i suvremeni dalmatinski izričaj.

'Pala si (ka zvizda s neba)' slušati možete i na digitalnim servisima; Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, Amazon Music.

