Badrić pokazala vitke noge, ali svi komentiraju cijene na Hvaru

Nina je 'skinula' nekoliko kilograma pa sad novu liniju ponosno pokazuje na plaži. Cijelog ljeta pozira u kupaćim kostimima i haljinicama te to dijeli s pratiteljima, no sad je pažnja pratitelja usmjerena na nešto drugo

<p>Pjevačica <strong>Nina Badrić </strong>(48) dotjerala je liniju i sad je redovito pokazuje pozirajući za fotografije na društvenim mrežama. Ljeto provodi na otoku Hvaru, gdje ima vikendicu. </p><p>- Hvar je nama mila majka - napisala je Nina u opisu fotografije, za koju je odjenula lepršavu crvenu haljinu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Transformacija Nine Badrić</strong></p><p>Dok su joj mnogi ponovno hvalili izgled i odabir modne kombinacije, bilo je onih kojima je pozadina fotografije zapela za oko. Naime, Nina je pozirala pored štanda na kojem se prodaje povrće, a vidljiva je i cijena proizvoda.</p><p>- Ljutika 50 kuna?! Ma ne, ne mogu vjerovati. Od čega je, majke ti? Gdje raste ta? - pisali su Ninini pratitelji. </p><p>No, pjevačica se nije obazirala na komentare na račun visokih cijena na Hvaru već je odgovarala na komentare slavnih prijatelja, u kojima su joj pisali komplimente. </p><p>Nina je u posljednje vrijeme 'skinula' nekoliko kilograma pa sad novu liniju ponosno pokazuje na plaži. Cijelog ljeta pozira u kupaćim kostimima i haljinicama te to dijeli s pratiteljima.</p><p>- Ne zanima me što drugi misle o meni. Komarcima se sviđam - našalila se Nina uz fotografiju na kojoj nosi crveni kupaći kostim. </p>