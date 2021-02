Dobro nam došao, prekrasni dječače, napisala je pjevačica Nina Badrić (48) na društvenim mrežama i poželjela dobrodošlicu u obitelj sinčiću pjevačice Marija Husar Rimac (45).

U srijedu je rodila dječaka, a sretnu je vijest za Gloriju potvrdila njezina sestra i glazbenica Ivana Husar Mlinac (43). Mariji i suprugu Vjekoslavu Rimcu ovo je drugo dijete.

Prije nekoliko tjedana ususret dolasku prinove u obitelj pjevačica je s Ninom, sestrom Ivanom i menadžericom Lidijom Samardžijom priredila popularni 'baby shower'. Badrić je tada objavila nekoliko videa s proslave.

Marija je u utorak objavila posljednju fotografiju prije poroda na kojoj ponosno pokazuje trudnički trbuh. U opis fotografije napisala je molitvu Veliča (Hvalospjev Marijin).

Često ističe svoju posvećenost vjeri pa je prirodno začeće u 46. godini nazvala darom od Boga.

- Mogu samo reći da je to Božje čudo! No, možda ima nešto i u tome da se ovakve lijepe stvari dogode kada se čovjek opusti i ne razmišlja. Naš sin Ivan je već dulje želio brata. Posljednji put je to rekao kada smo bili u Međugorju na dočeku Nove 2020. - rekla je Husar nedavno za Gloriju.