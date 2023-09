Bahra ne odustaje od ljubavi: 'Možda se opet sretne iskrica'

Pojavila sam se s jednim dobrim raspoloženjem i živim u nadu. Možda se opet sretne neka prilika, neka iskrica, neka vezica. A bez obzira i ako ne, idemo dalje. Živi se u prijateljskoj nadi, možemo biti dobri prijatelji. Ne treba srljati, ne treba se zanositi i to je to. Poručila je to kandidatkinja Bahra Zahirović (57), koja se četvrti put vratila u show 'Ljubav je na selu'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bahrine izjave i komentari postali su viralni. Od svojih teorija o muškarcima, demonstracija vještina samoobrane i priča o supermoćima procjenjivanja drugih, nema toga o čemu nije progovorila.

Foto: RTL

Četvrta sreća

Prvo se prijavila kod Domina Santra u internacionalnu sezonu showa, no prvi spoj nije dobro prošao. Bila je zatim na imanju kod Valtera Krastića i Marijana Ceravca, no nije imala sreće.

'Ne očekujem previše'

Bahra jako drži do dobrih manira, poštenja i elegancije, a upravo bi te karakteristike trebao imati i njezin idealan muškarac. Na još jednu prijavu u show nagovorile su je prijateljice, a očekuje novo iskustvo i nova prijateljstva.

- Ovo je moja četvrta sezona showa 'Ljubav je na selu'. Moram biti jako iskrena i reći da se nadam dobrom provodu sa svojim curama kod našeg farmera. Ne očekujem previše, dok ide - ide! Na prijavu četvrti put nagovorile su me dvije prijateljice. Volim televizijska snimanja, dobru atmosferu na setu, obožavam biti na snimanjima pa sam donijela takvu odluku i prijavila se ponovno - rekla je za RTL.