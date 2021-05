Bahra Zahirović (55) mnogima je omiljena kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu'. Srca gledatelja osvojila je simpatičnim izjavama, ali i svojom vedrinom i optimizmom.

U specijalu RTL-a 'Moja karijera, moja atmosfera' na pitanje kako joj je bilo na Marijanovoj farmu, Bakra je namještajući haljinu odgovorila:

- Čovjek je imao lijepi ambijent, lijepo smo bile smještene, adekvatno, imale smo i sanitarni čvor svaka svoj - dodaje kako je poslije bila smještena u zaseban apartman u kojem se jako lijepo osjećala.

- Imala sam svoj privatni objekt, imala sam sanitarni čvor, osjećala sam se baš nekako ispunjeno i vrijedno - rekla je Bakra. Za svoje konkurentice kaže kako je svaka od njih pokazala tko je i što je.

- Vidi mi se da su moje konkurentice sasvim pristojnije, kulturnije, živahnije plesačice su, veseljače su, ne volim impotentne žene, dominantne, pokvarene i previše ljubomorne.

Tračeve, također ne voli, ali na neke od njih je morala odgovoriti.

- Ne bum šutjela ko mumija ili gledala u zid, da mi netko ne kaže da sam mutava, da sam glupa, da ne čujem, a i ja sam neke stvari rekla na zahtjev razgovora konkurentice, a da mi se ne sviđa tračanje ne - dodaje kao ne voli izrugivanja, ucjenjivanja i negativne ljude.

Najdraža uspomena iz sezone kod farmera Valtera joj je njihovo romantično putovanje koje je kasnije s ostalim gledateljima pratila na televiziji.

- Bili smo si jako lijepi, lijepi ugođaj pustili, nije bilo nekih neprilika, nametanja po pitanju emocija i zato mi se Valter sviđao jer ima svoj stav, on bi bio da je bilo slučajno bolje približnosti, nije on kriv, ja bi s njim pokušala nikad se ne zna jer on je bio baš čovjek koji je bio na mjestu, po svim pravilima koja su mene zadovoljavala, a ispalo je tako kako je tu ne možemo ništa - priznaje Bahra i dodaje kako joj se kod Marijana jedino sviđalo to što je bila u 'ugodnom ambijentu i bilo mi je malo društvenije, plesa i veselja'.

Ne boji se poljoprivrednih poslova, ali ne želi biti ničiji rob.

- Ja sam odrasla na selu, radila sam u štali, hranila životinje, na poljoprivredi sam radila, ali ne bi htjela biti ničiji rob, a posla se ne bojim - smatram da čovjek ne treba zapostaviti ženu, da ne postane sluškinja ili rob, ko iz kamenog doba.

- A kad bi osjetila da me neki čovjek iskreno voli, da mi ne spomene ej ti ako ne budeš dobro radila ti nisi za mene, treba se prije dovesti do tog cilja dal je on zaslužio, dal ti je dao taj dohod svom srcu da bi se vi voljeli slagali i tako i onda svaka gazdarica zna svoj posao - dodaje Bakra.

Od svih kandidatkinja najviše se zbližila s Ivankom, koju smatra dobrom dušom, pa želi skrenuti pažnju na to da 'ljudi ne srljaju i da ne pišu i govore gluposti'. Ivanka je također prijateljica s Bahrinom cimericom.

Dodaje da su njezine tri vrline to što je pozitivna, dobra u duši i nije iskvarena, a mane:

- To što se ne dam približiti nekome da me uvrijedi, ponizi i ucjeni. Jako strogo i jako eksplozivno reagiram - priznaje Bakra.

Najčešća joj je 'izrečica': 'Di je više baba kilavo dijete, di je više jezika, nema dobrog rezultata'. U ljubav na prvi pogled ne vjeruje, između Valtera i Marijana, bira Valtera, između adrenalinskog parka i pucanja kao Popakontas, bira Popakontas.