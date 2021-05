Neven Landek je za Samantu pripremio doručak od mesnog nareska, kiselih krastavca i kefira, Samanta mu se zahvalila, ali kad joj Neven predložio da proba, rekla je kako joj je 'njegovo jelo tako iritantno'.

- Najgori doručak što mi je itko ikada napravio u životu - priznala je Samanta, a Nevenu nije bilo jasno zašto ne želi bar probati.

Kako doručak nije upalio, Neven se odlučio na odlazak u Muzej otoka Brača, ali ni ta ideja Samantu nije oduševila.

- Umjesto da me odveo da probamo neko maslinovo ulje ili neko vino, on me odveo u tragično dosadan muzej - rekla je Samanta koja je jedva čekala otići iz muzeja i popiti kavu.

Par se okušao u okretanju mlina, ali Samanta nije imala snage za to.

- Ne može mlin okretat, ne može ovo, ne može... Jedino joj mobitel i YouTube idu dobro, kad bi više jela i bila hiperaktivnija možda bi je i oženio - rekao je Neven nakon posjete muzeju.

Na Nevenovo pitanje što osjeća prema njemu, Samanta je iskreno odgovorila: Ti si meni drag kao osoba, ali naši karakteri se baš i ne poklapaju. Mi smo dva različita svijeta, nebo i zemlja - dodala je.

- Moji osjećaji su osrednji, simpatična je, draga, nešto kao da joj fali, zaigrana je, nezainteresirana za neke stvari, malo neka sazre - zaključio je Neven.



- Ti želiš djecu, a ja ne želim - dodala je Samanta. Neven i Samanta rastali su se u prijateljskim odnosima, a Neven ne krije da će u budućnosti postojati mogućnost za nešto više.

- Uvijek se taj prijateljski odnos može u nešto drugo pretvoriti - nada se Neven.