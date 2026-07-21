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TURNEJA POČINJE 27. SRPNJA

Bajaga i Instruktori stižu u Opatiju, Makarsku i Trogir

Piše 24sata,
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Bajaga i Instruktori stižu u Opatiju, Makarsku i Trogir
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Foto: Nebojša Babić
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Opatijska Ljetna pozornica, Ljetno kino u Makarskoj i impresivna Kula Kamerlengo u Trogiru ugostit će večeri ispunjene emocijama, nostalgijom i vrhunskom energijom, najavljuju organizatori

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Jedan od najpoznatijih rock sastava na ovim prostorima, Bajaga i Instruktori, ovog će ljeta održati tri velika koncerta na hrvatskoj obali. Turneja započinje 27. srpnja 2026. godine u 21 sat na Ljetnoj pozornici u Opatiji, nastavlja se 29. srpnja u Makarskoj, na Ljetnom kinu, a završava 30. srpnja u Trogiru, na pozornici Kule Kamerlengo.

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Grupu je osamdesetih godina osnovao Momčilo Bajagić - Bajaga, a tijekom više od četiri desetljeća djelovanja bend je ostavio neizbrisiv trag na regionalnoj glazbenoj sceni. Njihove pjesme obilježile su generacije slušatelja, a hitovi poput Moji drugovi, Plavi safir, Tišina, Zažmuri, Ruski voz, 220 u voltima i Godine prolaze i danas se pjevaju uglas na koncertima.

Foto: Nebojša Babić

Bajaga i Instruktori poznati su po prepoznatljivom spoju rocka i popa, melodičnim aranžmanima i tekstovima koji govore o ljubavi, prijateljstvu, odrastanju i životu. Upravo zbog toga njihova glazba uspješno povezuje različite generacije, a njihovi nastupi redovito okupljaju tisuće obožavatelja.

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Tri atraktivne ljetne pozornice pružit će idealan ambijent za susret s bendom čije pjesme već više od četrdeset godina zauzimaju posebno mjesto u srcima publike. Opatijska Ljetna pozornica, Ljetno kino u Makarskoj i impresivna Kula Kamerlengo u Trogiru ugostit će večeri ispunjene emocijama, nostalgijom i vrhunskom energijom, uz presjek najvećih hitova koji su obilježili bogatu karijeru sastava, najavljuju organizatori.

Ulaznice za koncerte dostupne su u prodajnim sustavima Eventim.hr, Adriaticket.hr i Mojekarte.h

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