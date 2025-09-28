Obavijesti

U GRADSKOM VRTU

FOTO Pogledajte atmosferu s Bajaginog koncerta u Osijeku

Bajaga i Instruktori održali su u subotu koncert u dvorani Gradski vrt u Osijeku. Ranije je glazbenik rekao kako jedva čeka vratiti se u Osijek te da ga uz taj grad vežu brojne lijepe uspomene...
Osijek: Bajaga i Instruktori održali koncert u dvorani Gradski vrt
Foto David Jerkovic/PIXSELL
