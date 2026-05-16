Baka Marica s Vira hit je u Beču: Svi su mi vikali 'Mama ŠČ'

Posljednjih dana Beč je ponovno bio središte europske glazbene scene. Ulice austrijske prijestolnice preplavili su obožavatelji Eurosonga iz svih dijelova Europe, ali i svijeta - od Skandinavije do Australije. Kafići, trgovi i fan zone bili su prepuni zastava, šljokica i kostima inspiriranih nastupima izvođača, dok je veliko finale predstavljalo vrhunac višednevnog slavlja glazbe. Među brojnim obožavateljima Eurosonga ove godine se ponovno istaknula i jedna Hrvatica.

Foto: Privatni album

Marica Barišić domaćoj javnosti je poznata od 2023. godine kada su joj u Liverpoolu dali nadimak Mama ŠČ uoči nastupa Leta 3 koji nas je te godine predstavljao. U razgovoru za 24sata komentirala je atmosferu u Beču, anegdote s prijašnjih Eurosonga, ali i ovogodišnji put u Beč te je li upoznala Lelekice.

- Imam fotku s Lelekicama! - ponosno je istaknula na početku. Mama ŠČ imala je cijelu avanturu uoči ovogodišnjeg Eurosonga.

JUPITER NAM POMOGAO OVE GODINE

- Suprug i ja smo imali sreću s putovanjem do Beča, skoro pa da smo stopirali. Jedan gospodin po imenu Hanzi, koji inače ima kuću na Krku, saznao je da idemo u Beč, imao je mjesta u autu pa nas je poveo. Rekao nam je da će nam ustupiti svoju kuću i zaista nam ju je ustupio. Kod njega spavamo otkako smo došli. Ni to nije sve! Sad je saznao da njegov stari prijatelj, koji je sebi kupio ulaznicu, iz zdravstvenih razloga ne može ići gledati finale pa su ulaznicu proslijedili na moj mobitel. Opet mi je Jupiter pomogao! - kroz smijeh nam je ispričala.

Foto: Privatni album

Od samoga početka ova simpatična 77-godišnja obožavateljica Eurosonga imala je plan doći do naših predstavnica.

- Otišli smo u Wiener Stadthalle gdje se održava Eurosong, ali su nas zaštitari zaustavili odmah na ulazu i nismo mogli proći dalje. Otišli smo do hotela pokraj dvorane i malo sam se raspitala gdje su smještene Lelekice - nastavila je vesela Marica.

- Vratili smo se u Stadthalle i otišli smo iza arene. U tom trenutku su počeli dolaziti autobusi s predstavnicama iz svih dijelova Europe, a sve je bilo ograđeno. Stajali smo s grupom ljudi koja se htjela fotografirati s predstavnicima. Upoznala sam ekipu iz Slovenije i Srbije i čitavo sam vrijeme nosila sa sobom plakat na kojem je pisalo da su Lelekice pobjednice. Ljudi su se sjetili mene s Eurosonga 2023. godine te su mi vikali Mama ŠČ, bilo mi je to jako drago. Taj dečko iz Srbije mi je rekao da zna gdje su Lelekice i dobro me uputio - istaknula je. Poslušala je njegov savjet te se sa suprugom uputila u hotel koji joj je spomenuo.

BAKA MARICA UPOZNALA LELEK

- Stigli smo ispred hotela, a ondje su sjedile Lelekice! Moj suprug im je rekao da ih Mama ŠČ traži po cijelom Beču i baš su se nasmijale. Fotografirale smo se zajedno, a srela sam i Tomislava Štengla s HRT-a kojeg znam još iz Liverpoola. Tada mi je dao ulaznicu za generalnu probu i baš sam se razveselila - kaže Marica. Nije gubila vrijeme te je pronašla poziciju ispred bečke dvorane u kojoj se održavao Eurosong još u polufinalu.

Foto: Privatni album

- Tri sata sam stajala ispred ulaza u dvoranu i svi su vidjeli transparent koji sam nosila. Fotkalo se oko 70 ljudi sa mnom - istaknula je. Marica se fotografirala s nekoliko ovogodišnjih predstavnika Eurosonga, uključujući izvođače iz Australije i Norveške. A bodrila je Lelekice u prvom polufinalu - iz dvorane.

- Jupiter mi je poslao dobru dušu, dečka pjevačice Bernarde Borovečki, koja je sudjelovala u trećoj sezoni 'The Voicea'. Njezin Damir je Mami ŠČ, koja je po horoskopu Strijelac i voli putovanja, rekao da svake godine ljetuje na Viru i da je vidio moju kuću 'Villa Mama ŠČ', ispred koje je mnogo plakata na kombiju, koji svjedoče da su tinejdžeri Barišići, Marica od 77 godina i Mijat od 80, pratili hrvatske predstavnike na Eurosong po Europi - rekla nam je.

Foto: Privatni album

Inače, Marica i njezin suprug bili su i na Eurosongu 2023., pratili su Baby Lasagnu u švedski Malmö, a lani su bili i u švicarskom Baselu, gdje su podržali Marka Bošnjaka. I same Lelekice su nam u razgovoru uoči finala Eurosonga komentirale kako su imale "meet & greet" s obožavateljima.

- Poklonili su nam neke lončiće, fotografirali su se s nama i stvarno je sve bilo divno. Zapravo je divno osjetiti tu energiju napokon uživo - ispričale su nam.

- Strani fanovi su jako dobro prihvatili našu pjesmu, i to od početka, što nas je iznenadilo, jer pjesma je na hrvatskom, ali čini nam se da je upravo to ono što im se i svidjelo, to što nosimo neki zvuk iz Hrvatske i tekst na hrvatskom s porukom kakvu imamo - istaknule su djevojke iz grupe.

FANOVI IZ CIJELOG SVIJETA

Tijekom eurovizijskog tjedna Beč je praktički funkcionirao bez predaha. Fanovi su se okupljali ispred Wiener Stadthallea satima prije početka proba i polufinala, a brojni klubovi organizirali su "Eurovision partyje" do jutarnjih sati. Na društvenim mrežama dijelile su se snimke navijača iz Hrvatske, Španjolske, Norveške i Finske koji zajedno pjevaju pobjedničke pjesme prošlih godina na ulicama centra grada. Mnogi lokalni ugostitelji rekli su kako se rijetko viđa toliko pozitivne energije i spontanog druženja među ljudima različitih jezika i kultura.

Foto: Privatni album

Neki su obožavatelji dolazili odjeveni kao legendarni eurovizijski izvođači, od Conchite Wurst do finskog benda Lordi, dok su drugi nosili ručno izrađene kostime s više tisuća šljokica. Među najzanimljivijim pričama koje su kružile među obožavateljima bila je ona o skupini švedskih fanova koji su doputovali kamperom ukrašenim LED svjetlima i eurovizijskim sloganima. Vozilo je postalo prava turistička atrakcija u blizini fan zone. Na društvenim mrežama viralna je postala i snimka dvoje fanova iz Irske i Srbije koji su se upoznali čekajući ulazak u dvoranu, a zatim spontano organizirali "mini karaoke show" na ulici uz podršku desetaka prolaznika.

POVEĆANE SIGURNOSNE MJERE

Iako je atmosfera većinom bila pozitivna i vesela, ovogodišnje 70. izdanje najvećega svjetskoga glazbenog natjecanja uživo zasjenile su političke napetosti zbog sudjelovanja Izraela. Ovogodišnje izdanje bojkotira pet zemalja, Slovenija, Irska, Island, Nizozemska i Španjolska, sve u znak prosvjeda protiv izraelske vojne kampanje u Gazi i uključivanja Izraela u natjecanje.

Foto: PROFIMEDIA

Organizatori i austrijske vlasti poduzele su iznimno stroge sigurnosne mjere zbog povećanih sigurnosnih prijetnji u Europi. Policija je pojačala nadzor oko Wiener Stadthallea, uvedene su detaljne kontrole posjetitelja, a prisutni su bili i specijalni timovi te policijski psi. Većih fizičkih incidenata među fanovima zasad nije bilo prijavljeno, no događaj su obilježile političke tenzije i prosvjedi povezani s nastupom Izraela. Prema izvještajima fanova i medija, zaštitari su ove godine često morali reagirati zbog pretjerano agresivnog fotografiranja izvođača ispred hotela i backstage prostora. Neki predstavnici navodno su se žalili da ih dio fanova prati po gradu kako bi snimili “ekskluzivne” trenutke za TikTok i Instagram.

Posebno se prepričavala anegdota s nordijskim predstavnicima koji su nakon jedne probe pokušali otići na večeru bez osiguranja, ali ih je grupa obožavatelja prepoznala i spontano krenula za njima kroz nekoliko ulica centra Beča. Situacija nije bila opasna, ali je završila tako da su izvođači ipak morali pozvati organizatore kako bi ih diskretno izveli iz restorana na stražnji izlaz. Zanimljivo je da su neki fanovi ove godine otišli korak dalje pa su pokušavali rekonstruirati rasporede proba prema objavama izvođača na Instagramu i lokacijama iz videa na TikToku. Organizatori su zbog toga navodno pojačali sigurnost oko pojedinih hotela i ograničili pristup određenim prostorima za fanove i medije.