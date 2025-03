Baka Prase o svojim ugašenim kanalima: 'Netko me targetira. Misliš da me možeš ucjenjivati?'

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nedavno se našao u središtu skandala. Naime, srpski influencer prije nekoliko dana je objavio da su mu izbrisani svi YouTube kanali. Osim svog glavnog kanala, na kojem ga je pratilo više od dva milijuna ljudi, imao je još dva s nekoliko stotina tisuća pratitelja. Sada, kako je objavio, saznao da je nekome meta.

- Saznao sam da me netko targetira. Dobio sam screenshotove ugašenih Instagram postova i kanala na YouTubeu. Tko god da si, misliš da ćeš me slomiti? Misliš da me možeš ucjenjivati? - napisao je Bogdan te dodao sitnim slovima: 'Možeš malo iskreno javi se da pregovaramo za cijenu'.

Foto: Screenshot Instagram

Kako navodi Telegraf, Ilić je na društvenim mrežama ranije objavio da se žalio na brisanje kanala, no da ona nije uvažena, a razlog tome je 'kršenje pravila zajednice'.

Nakon što su mu ugašeni svi YouTube kanali, našao se u još jednom problemu. Kako navodi Telegraf, tužitelji u Beogradu pokrenuli su optužni prijedlog protiv njega zbog sumnje da je izbjegavao plaćanje poreza.

- Obavještavamo vas da je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, nakon provedenih dokaznih radnji, podnijelo sudu optužni prijedlog protiv B.I. zbog postojanja opravdanje sumnje da je učinio kazneno djelo utaje poreza, i to tako to je u Beogradu, 28. lipnja 2021. godine, kao osnivač i direktor 'Baka prase d.o.o.', u namjeri da u potpunosti izbjegne plaćanje poreza na dobit pravnih osoba, dao lažne podatke o činjenicama koje su od utjecaja za utvrđivanje ove obaveze i time izbjegao plaćanje poreza - priopćili su iz tužiteljstva te dodali kako se radi o iznosu većem od milijun dinara, odnosno nešto više od 11.000 eura.

Foto: Instagram

Nadalje, u priopćenju ističu da su zatražili da se Ilića proglasi krivim te da mu sud izrekne uvjetnu, ali i novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, odnosno od oko 850 eura.

- Izvinjavam se svima što nisam platio porez. Zaista sam želio, ali, je**ga, nemam sitno - tada se oglasio Bogdan.