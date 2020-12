Poznati balkanski youtuber Bogdan Ilić, poznatiji pod nadimkom Baka Prase (24) doživio je neugodno iznenađenje. Zbog nepropisnog parkiranja, njegov skupocjeni automobil uklonio je pauk.

POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Bogdanom Ilićem

- Ode 100 eura - napisao je Baka Prase uz snimku kako mu odvoze automobil.

No, naposljetku se ispostavilo da je cijena nešto veća.

- Došao sam po automobil. Mislio sam da je 100 eura, ali budući da je ovo malo teži auto, ispostavilo se da je 35.000 dinara. Što je, tu je - rekao je Baka Prase te iskeširao 2.200 kuna kako bi preuzeo svoga skupocjenog Lamborghinija.

Bogdan se često hvali po društvenim mrežama sa svojim luksuznim automobilom. U listopadu je imao lakšu prometnu nesreću kada ga je nepoznati muškarac udario, a zatim pobjegao. Nitko nije bio ozlijeđen te je Bogdanov automobil pretrpio manju štetu.

- Ljudi, hvala Bogu, nije velika šteta, nemojte brinuti. Čitav sam, a čitav je i Lambo. Lik me udario i izlazi iz vozila i kao: 'Ma, nije ništa, nisam znao da ćeš skrenuti', pa ja kao: 'Druže, udario si me, zašto si me udario?', on kao: 'Ma, nije ništa strašno' - prepričao je Bogdan.