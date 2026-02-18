Obavijesti

KAKAV DUO!

Baka supruge chefa Vukadina osvojila internet: 'Hoćemo još!'

Piše Dora Pek,
Baka supruge chefa Vukadina osvojila internet: 'Hoćemo još!'
Foto: Instagram

Stjepan Vukadin kuhao je s bakom svoje supruge Katarine, a duo je oduševio njegove pratitelje na društvenim mrežama

Danas vam spremamo kako naša baba kaže 'Kokoš na zeca', napisao je Stjepan Vukadin uz snimku koja je osvojila društvene mreže. Iako smo navikli da je u kuhinji njegova riječ zakon, chef i član žirija MasterChefa ovoga je puta predao kuhaču baki svoje supruge Katarine.  

Vukadin je pažljivo slušao, asistirao i učio, dok je glavnu riječ vodila baka sa starinskim receptom.

- Ti starinski recepti su mi inspiracija za većinu mojih jela, a Katina baba, naša baba je jedna od onih koji čuvaju i prenose upravo takve recepte. Nemojmo zaboravit da bez tradicije nemamo ništa. Ostani do kraja videa, nasmij se i uči od najbolje - dodao je.

Foto: Instagram

A da pratitelji voli upravo ovakve, iskrene i životne trenutke, pokazali su komentari koji su se samo nizali: 'Ma ti si amater pokraj babe', 'Baka je genijalna' i 'Zaslužila je baba dnevnicu, zakon je', pisali su.

Stjepanova ljubav prema kuhanju nije od jučer. Usađena je u najranijem djetinjstvu, a za to može zahvaliti upravo ženama koje su ga okruživale. Priča uvijek počinje s njegovom pokojnom bakom Marom, koja mu je prva gurnula kuhaču u ruke.

​- Sjećam se kao da je jučer bilo, kad je baka Mara spremala puru. Pitam je ja: 'Baba, šta radiš?' 'Puru, Stipane, dođi, miješaj!' Mislim da je to jedno od prvih jela koje sam skuhao, uz pomoć bake naravno - ispričao je jednom prilikom.

Foto: Instagram

Bol u rukama od dugotrajnog miješanja palente bila je njegova prva lekcija o trudu i strpljenju bez kojih u kuhinji nema uspjeha. Osim bake, veliki utjecaj imao je i stric, uz kojeg se kao dječak motao dok je pripremao gradele ili jela ispod peke. Upijao je svaki pokret i miris, nesvjestan da se u tim trenucima rađa njegova životna strast.

