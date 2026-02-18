Baka supruge chefa Vukadina osvojila internet: 'Hoćemo još!'

Danas vam spremamo kako naša baba kaže 'Kokoš na zeca', napisao je Stjepan Vukadin uz snimku koja je osvojila društvene mreže. Iako smo navikli da je u kuhinji njegova riječ zakon, chef i član žirija MasterChefa ovoga je puta predao kuhaču baki svoje supruge Katarine.

Vukadin je pažljivo slušao, asistirao i učio, dok je glavnu riječ vodila baka sa starinskim receptom.

- Ti starinski recepti su mi inspiracija za većinu mojih jela, a Katina baba, naša baba je jedna od onih koji čuvaju i prenose upravo takve recepte. Nemojmo zaboravit da bez tradicije nemamo ništa. Ostani do kraja videa, nasmij se i uči od najbolje - dodao je.

Foto: Instagram

A da pratitelji voli upravo ovakve, iskrene i životne trenutke, pokazali su komentari koji su se samo nizali: 'Ma ti si amater pokraj babe', 'Baka je genijalna' i 'Zaslužila je baba dnevnicu, zakon je', pisali su.

Stjepanova ljubav prema kuhanju nije od jučer. Usađena je u najranijem djetinjstvu, a za to može zahvaliti upravo ženama koje su ga okruživale. Priča uvijek počinje s njegovom pokojnom bakom Marom, koja mu je prva gurnula kuhaču u ruke.

​- Sjećam se kao da je jučer bilo, kad je baka Mara spremala puru. Pitam je ja: 'Baba, šta radiš?' 'Puru, Stipane, dođi, miješaj!' Mislim da je to jedno od prvih jela koje sam skuhao, uz pomoć bake naravno - ispričao je jednom prilikom.

Foto: Instagram

Bol u rukama od dugotrajnog miješanja palente bila je njegova prva lekcija o trudu i strpljenju bez kojih u kuhinji nema uspjeha. Osim bake, veliki utjecaj imao je i stric, uz kojeg se kao dječak motao dok je pripremao gradele ili jela ispod peke. Upijao je svaki pokret i miris, nesvjestan da se u tim trenucima rađa njegova životna strast.