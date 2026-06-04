Baks se vraća u Boćarski dom

Nakon što je prošle godine iz Tvornice prešao u rasprodani Boćarski dom, Baks se ovu jesen vraća na istu pozornicu. Novi veliki koncert održat će se 24. listopada 2026. godine, a ulaznice u prodaju kreću u petak, 5.6. u 12 sati.

Ovaj nastup dolazi nakon objave novog albuma 'BUNNY', koji je izašao 20. svibnja ove godine i donosi novo studijsko poglavlje u njegovom radu. Album donosi ukupno 12 pjesama, uključujući već prepoznatljive singlove i nove materijale, sa značajnim iskorakom u produkciji i zvuku, s naglaskom na moderniji, eksperimentalniji pristup.

Foto: PROMO

Među istaknutim pjesmama nalaze se 'KATE MOSS', 'PANDORA', 'CURE VOLE' i 'TIGIDI', zajedno s već objavljenim singlovima 'PUSH TO START', 'PUDLICA' i 'KISS'. Publiku očekuje setlista koja obuhvaća njegove najveće hitove, nove materijale s aktualnog albuma, velik broj featurea i gostiju, te prepoznatljivu atmosferu koja je obilježila njegove dosadašnje koncerte.

Baks iza sebe ima dva rasprodana samostalna koncerta, prvi u zagrebačkoj Tvornici kulture, a drugi u Boćarskom domu, pet studijskih albuma, te više od 170.000 mjesečnih slušatelja samo na Spotifyu. Od debitantskog albuma 'Izgubljen u novom svijetu' 2020. godine, preko uspjeha s albumima 'DOPAMIN' iz 2023. i 'DOPAMIN 2' iz 2024., pa sve do aktualnog izdanja, Baks nam iznova dokazuje da zaslužuje svoje mjesto na sceni.

Ulaznice za koncert u Boćarskom domu bit će dostupne u prodaji od ovog petka, 5. lipnja, putem online platforme Core Event te na fizičkim prodajnim mjestima - Drito Bar i Dirty Old Shop. Pretprodajna cijena ulaznice bit će 16 eura, dok će na dan biti 20 eura. Organizator je yem.