Obavijesti

Show

Komentari 0
24. LISTOPADA

Baks se vraća u Boćarski dom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Baks se vraća u Boćarski dom
3
Foto: PROMO

Baks, pravog imena Bartol Stepanić, iza sebe ima dva rasprodana koncerta, prvi u zagrebačkoj Tvornici kulture, a drugi u Boćarskom domu, pet albuma, te više od 170.000 mjesečnih slušatelja samo na Spotifyju

Admiral

Nakon što je prošle godine iz Tvornice prešao u rasprodani Boćarski dom, Baks se ovu jesen vraća na istu pozornicu. Novi veliki koncert održat će se 24. listopada 2026. godine, a ulaznice u prodaju kreću u petak, 5.6. u 12 sati.

IMPRESIVNI DIZAJN FOTO U Čepinu se gradi nova koncertna dvorana: Pogledajte kako će izgledati Eve Music Hall
FOTO U Čepinu se gradi nova koncertna dvorana: Pogledajte kako će izgledati Eve Music Hall

Ovaj nastup dolazi nakon objave novog albuma 'BUNNY', koji je izašao 20. svibnja ove godine i donosi novo studijsko poglavlje u njegovom radu. Album donosi ukupno 12 pjesama, uključujući već prepoznatljive singlove i nove materijale, sa značajnim iskorakom u produkciji i zvuku, s naglaskom na moderniji, eksperimentalniji pristup.

Foto: PROMO

Među istaknutim pjesmama nalaze se 'KATE MOSS', 'PANDORA', 'CURE VOLE' i 'TIGIDI', zajedno s već objavljenim singlovima 'PUSH TO START', 'PUDLICA' i 'KISS'. Publiku očekuje setlista koja obuhvaća njegove najveće hitove, nove materijale s aktualnog albuma, velik broj featurea i gostiju, te prepoznatljivu atmosferu koja je obilježila njegove dosadašnje koncerte.

Baks iza sebe ima dva rasprodana samostalna koncerta, prvi u zagrebačkoj Tvornici kulture, a drugi u Boćarskom domu, pet studijskih albuma, te više od 170.000 mjesečnih slušatelja samo na Spotifyu. Od debitantskog albuma 'Izgubljen u novom svijetu' 2020. godine, preko uspjeha s albumima 'DOPAMIN' iz 2023. i 'DOPAMIN 2' iz 2024., pa sve do aktualnog izdanja, Baks nam iznova dokazuje da zaslužuje svoje mjesto na sceni.

Ulaznice za koncert u Boćarskom domu bit će dostupne u prodaji od ovog petka, 5. lipnja, putem online platforme Core Event te na fizičkim prodajnim mjestima - Drito Bar i Dirty Old Shop. Pretprodajna cijena ulaznice bit će 16 eura, dok će na dan biti 20 eura. Organizator je yem.

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Just Like The Films predstavljaju novi singl 'Kao u filmovima'
GLAZBENI NOVITET

Just Like The Films predstavljaju novi singl 'Kao u filmovima'

Pjesma je tematski usmjerena pogledu prema današnjem društvu, načinu razmišljanja i svojevrsna je kritika istog tog društva, poručili su iz benda
Jeste li na društvenim mrežama naletjeli na pjesmu 'Sjela baba u balon'? Evo odakle ju znate...
VIRALNI HIT

Jeste li na društvenim mrežama naletjeli na pjesmu 'Sjela baba u balon'? Evo odakle ju znate...

'Sjela baba u balon' je, kao i ostale brojalice nastala u usmenoj tradiciji te se tako desetljećima prenosila s koljena na koljeno. Zabilježena je u različitim krajevima Hrvatske i regije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026