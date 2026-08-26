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HVALEVRIJEDAN PROJEKT

Sjajan rad na međunarodnom majstorskom tečaju 'Glas kao instrument' u Kraljevici

Piše Davor Lugarić,
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Sjajan rad na međunarodnom majstorskom tečaju 'Glas kao instrument' u Kraljevici
Foto: PROMO
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Sudionici od iskusnih predavača i mentora upijaju znanje, a sve će završiti 1. rujna 2026. koncertom u atriju dvorca Frankopan s početkom u 20 sati

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U sklopu programa Kraljevičko kulturno ljeto 24. kolovoza počeo je međunarodni majstorski tečaj "Glas kao instrument", pod vodstvom svjetski priznatog tenora prof. dr. h. c. Francisca Araize, jednog od najznačajnijih vokalnih mentora današnjice. U profesorskom timu su i sopranistica Marija Vidović, prof. junior, a na klaviru prof. Božo Letunić, vrsni pijanist specijaliziran za vokalnu literaturu.

Prvi dani pokazali su kako je ovo hvalevrijedan projekt, namijenjen mladim pjevačima, studentima i profesionalcima koji žele unaprijediti tehniku, interpretaciju i probuditi svu svoju umjetničku osobnost. Sudionici od iskusnih predavača i mentora upijaju znanje, a sve će završiti 1. rujna 2026. koncertom u atriju dvorca Frankopan s početkom u 20 sati, gdje će polaznici predstaviti svoj rad.

Foto: PROMO

Posebno iznenađenje večeri bit će nastupi samih profesora, koji će izvesti nekoliko glazbenih brojeva - jedinstvena prilika za publiku da čuje vrhunske umjetnike u intimnom, povijesnom prostoru Kraljevice. 

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