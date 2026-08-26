Sjajan rad na međunarodnom majstorskom tečaju 'Glas kao instrument' u Kraljevici

U sklopu programa Kraljevičko kulturno ljeto 24. kolovoza počeo je međunarodni majstorski tečaj "Glas kao instrument", pod vodstvom svjetski priznatog tenora prof. dr. h. c. Francisca Araize, jednog od najznačajnijih vokalnih mentora današnjice. U profesorskom timu su i sopranistica Marija Vidović, prof. junior, a na klaviru prof. Božo Letunić, vrsni pijanist specijaliziran za vokalnu literaturu.

Prvi dani pokazali su kako je ovo hvalevrijedan projekt, namijenjen mladim pjevačima, studentima i profesionalcima koji žele unaprijediti tehniku, interpretaciju i probuditi svu svoju umjetničku osobnost. Sudionici od iskusnih predavača i mentora upijaju znanje, a sve će završiti 1. rujna 2026. koncertom u atriju dvorca Frankopan s početkom u 20 sati, gdje će polaznici predstaviti svoj rad.

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Posebno iznenađenje večeri bit će nastupi samih profesora, koji će izvesti nekoliko glazbenih brojeva - jedinstvena prilika za publiku da čuje vrhunske umjetnike u intimnom, povijesnom prostoru Kraljevice.