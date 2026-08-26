Album "I Like To Dance" stiže na vinil, a Edo Maajka 3. rujna priprema druženje s fanovima

Nakon što je spojio hip-hop s raskošnim zvukom big banda, Edo Maajka objavljuje album "I Like To Dance" i na LP-u, koji je već dostupan u pretprodaji. Povodom vinilnog izdanja Edo će u četvrtak, 3. rujna, gostovati u zagrebačkom Dirty Old Shopu, gdje će se održati posebno druženje s obožavateljima i potpisivanje ploča u afterwork izdanju od 17:30 sati.

"I Like To Dance" rezultat je suradnje Ede Maajke i Jazz orkestra HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera, projekta koji je Edine pjesme smjestio u potpuno novi glazbeni kontekst. Na albumu se nalazi 13 pjesama iz različitih faza Edine karijere, preoblikovanih za veliki orkestralni sastav. Među njima su "Ti meni ništa", "Panika", "Jesmo l' sami", "Trpaj", "Pržiiii", "Moćno", "Dolazim i odlazim", "Bomba", "Sve prolazi", "Prikaze", "Izdajničko kolo" i nezaobilazna "No sikiriki". Album je digitalno objavljen 8. ožujka 2026., a vinilno izdanje daje mu format koji posebno odgovara njegovu koncertnom, organskom zvuku.

Druženje u Dirty Old Shopu bit će odlična prilika za susret s publikom, ali ujedno i zagrijavanje za puno veći zagrebački događaj koji je Edo već najavio. Održat će veliki koncert na stadionu Šalata 12. lipnja iduće godine, ponovno u društvu Jazz orkestra HRT-a pod dirigentskom palicom Mirona Hausera. Na pozornici će mu se pridružiti i njegov dugogodišnji suradnik DJ Oli Do Boli, Universe Dance Crew, kao i nekoliko gostiju koji će biti naknadno predstavljeni.

Edo je najavljeni nastup opisao kao svoj najveći solo koncert u Zagrebu u posljednjih desetak godina, a Šalata će tako postati velika koncertna kulminacija projekta koji je spojio njegov hip-hop katalog s punom snagom Jazz orkestra HRT-a. Ulaznice potražite u sustavu Entrio te u Ditry Old Shopu. Organizator koncerta je Dostava zvuka.