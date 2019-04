Balašević u Istri 'iskrcao' 3,7 milijuna kuna za raskošnu vilu

Za sve je kriv moj ortak Zole, to moram da kažem. Tog dana doneo je žurnal sa čudesnim pejsažem... - Ajmo mi u Istru - reko je - tamo žive vile... Ma, daleko je... Al’ kad već žive, same su krive... I, eto nas.

Tako je nekako glasio tekst pjesme novosadskog kantautora Đorđe Balaševića (65), 'Rapsodija o Katrin', napisane 1978 godine. I zaista, 41 godinu kasnije eto Balaševića u Istri. U malom pitoresknome mjestu Brtonigla, nedaleko od Umaga, na brežuljku malo dalje od sama naselja, nedavno je kupio vilu.

Nije sam tamo, jer oko njegove ljepotice koja se još uređuje ima još osam identičnih drugih vila budućih imućnih vlasnika.

Svaki od luksuznih zdanja ima malo više od 200 četvornih metara i velike je okućnice s parkiralištem i garažom za dva automobila. Sama se vila sastoji od golemog dnevnog boravka, četiri spavaće sobe sa zasebnim kupaonicama, vanjskom i unutarnjom kuhinjom, a uz sve to treba naglasiti kako ima i bazen od 40 četvornih metara, saunu, jacuzzi, podno grijanje...

Kupac može birati što će se ugraditi, pa tako može promijeniti dizajn pločica, namještaja, kvaka i uređaja. Za što se odlučio Balašević, zasad nitko ne zna, pa tako to ostaje tajna. U Brtonigli svi znaju da je kupac jedne od tek nedavno sagrađenih vila upravo poznati pjevač, no nitko nije znao ili nam želio potvrditi tu informaciju. Mještani kažu da ih to ionako ne zanima, jer svi ti koji imaju vile ionako tu neće živjeti, nego su tu vikendaški. Tek u restoranu Primizia rekli su nam da je upravo tu kod njih objedovao Đorđe, i to vidno zadovoljan, za pretpostaviti naravno, povoljnom kupnjom vile.

U neposrednoj blizini vile nalazi se i poznati Prirodni park Škarline, pa će pjevač moći uživati u netaknutoj prirodi. Prošetati se može doslovno preko brda u neku od istarskih konoba. A ako se želi okupati u moru, dovoljno mu je automobilom se odvesti svega šest do osam kilometara i eto ga na plaži. Dakako, i za bijeg u civilizaciju ništa lakše, dva do tri kilometra dalje već je na Istarskom ipsilonu koji vodi prema Sloveniji ili unutrašnjosti Hrvatske.

Balašević je vilu u naselju na brežuljku, 400 metara udaljenu od Brtonigle, kupio preko tvrtke Balbelo, čiji je direktor njegova kći. To je učinio kako bi vjerojatno platio manji porez.

Vila s bazenom kakvu je u Brtonigli kupio Balašević realno stoji između 300 do 350 pa do maksimalnih 450 tisuća eura, no kažu nam kako bi ista, po principu ključ u ruke, mogla stajati i duplo više.

U tu cijenu podrazumijevaju se neka standardna oprema i namještaj više klase. No sve to vlasnik može promijeniti, pa se primjerice prije same ugradnje odlučiti za skuplje podne pločice iz Toscane. Rasvjetna tijela zamijeniti onima iz Murana. Isto tako, po želji, izmijeniti tuš kabine, u kuhinji štednjak, hladnjak i slično skupljim, što u konačnici podiže i cijenu.

Koliko se Đole isprsio nitko nam nije želio reći, no prema viđenom, ni ne treba ništa mijenjati jer je samo po sebi sve vrhunski dizajnirano i dobro ugrađeno. Njegovi susjedi koji su kupili identične vile su svi redom stranci. Pretežito Nijemci, Austrijanci i Slovenci koji također ne žele u blizini slušati gradsku buku, nego cvrkut ptica.

Dok se on doseli u Istru, radnici na njegovo imanje, ali i ona drugih kupaca, užurbano rade i uređuju okoliš. Sade se biljke, postavljaju klima-uređaji, ugrađuje sve naručeno od strane vlasnika.

Potrebno je dakako urediti, odnosno asfaltirati pristupni put, postaviti rasvjetu i još mnogo toga. No kako saznajemo, sve će to biti gotovo za mjesec i pol dana. Tad će svi, pa tako i Balašević, moći uživati u pravom smislu riječi.