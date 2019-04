Grašo je prodao restoran za milijune, a zadržao je dionice...

I oni su samo ljudi, s vrlinama, manama i problemima. Ipak, lakše je plakati u Mercedesu nego u Fići stara je narodna i, zaista, teško ju je osporiti. Najpopularnije zvijezde zabavne i pop glazbe s ovih prostora akumulirale su onoliko koliko dio tzv. običnih smrtnika ne zna ispravno ni pročitati jedanput kad se suoči sa svim tim nulama. Ipak, ne zadržavaju se svi isključivo na prihodima od glazbe. Sve više estradnjaka baca se u dodatne poslovne pothvate, pokreću biznis sa strane za crne dane.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205643 / MOĆNICI ESTRADE: GRAŠO JE PRODAJOM RESTORANA ZGRNUO MILIJUNE, A BEŠLIĆ JE SVOJE BENZINSKE IZNAJMIO RUSIMA]

Ulažu u sebe, vlastite ideje, ali i u druge. Na neki se način vjerojatno pokušavaju “osigurati”, iako treba znati da ne završavaju ni svi takvi projekti uspješno. Mnogi će reći kako im u biznisu ranije stečena slava otvara sva vrata, no je li zaista tako?

ESTRADNJACI INVESTIRAJU

- Ako ste bogati, onda je puno veća šansa da ćete postati još bogatiji. Ako nemate novca, nemate ni prilike obogatiti se jer nemate čime investirati. Tako da možemo reći da se bogatstvo lijepi na bogatstvo donekle samo po sebi. Iako i tu, naravno, postoje rizici. Činjenica je da ako raspolažete većim sredstvima, možete ulagati s puno manje rizika - govori nam ugledni ekonomski analitičar kojeg smo zamolili za razgovor.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

NIKAD SE NE HVALI STEČENIM

Posljednji na listi estradnjaka koji je zasluženo naplatio obiteljski biznis je Petar Grašo (43). Od prodaje vrhunskoga gastronomskog restorana Adriatic u Splitu, koji je godinama uspješno poslovao pod vodstvom njegova oca Zorana, zaradio je milijune.

Skromni glazbenik nikad se u javnosti ne hvali stečenim imetkom, a samo je najbližim suradnicima i prijateljima poznato da je, inače vrstan znalac u kulinarstvu, satima pomagao u restoranu sugerirajući da se na meni uvrste provjereni recepti.

Restoran je djelomično naslijedio od oca, ali u njega je uvijek ulagao gastronomsko znanje i vještine kako bi ostao pri vrhu, što bi drugi chefovi kuhinje inače “masno” naplatili. Njegovi kolege pričaju nam kako Petar uspješno vodi i dodatan posao u glazbenoj industriji od kojeg dobro zarađuje, ali ima i tvrtku za turizam.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Zaradio je i na izvođačkim pravima zbog korištenja pjesme 'Voli me' za potrebe uvodne špice serije 'Pogrešan čovjek' koja se emitira od ponedjeljka do četvrtka, od čega si plaća režije za stan u Zagrebu. Doznali smo od Splićana u Ulici Trumbića kako se Grašo raspitivao za kupnju nekretnine u njihovom susjedstvu.

Ono što bi, po logici stvari, mogli i trebali znati i oni koji nikad nisu položili ispit na Ekonomskom fakultetu jest ekonomska osnova, iako naš sugovornik smatra da za ulaganje na ovoj razini ekonomska podloga ionako nije presudna.

- S obzirom na to da rijetko nailazimo na priče o bankrotima, čini se da ekonomska obrazovanost i nije toliko važna. Svima je jasno kako fotokopiraonica kod fakulteta ili kafić kraj sportske dvorane vjerojatno neće propasti. Nešto problematičnije je tek kad osim dodatne zarade postoji i druga motivacija kod ulaganja.

Foto: 24sata/24sata

Ljudi s estrade sigurno se kreću u višim društvenim krugovima, u kojima poznavanje kretanja dionica, investicijskih prilika i sličnih uvida u svijet visokih financija, predstavlja određeni kulturni kapital. Često se žele predstaviti i kao ozbiljni poslovnjaci, a ne samo kao puki zabavljači i time povećavaju šansu za promašenu investiciju, ali to se događa i puno ozbiljnijim igračima - pojašnjava.

Kako u Hrvatskoj uopće do prvog milijuna, zanima nas. Nije to lak put ni za estradnjake, a kamoli za one koji se ne penju na pozornicu. Čini se kako se taj odgovor nudi jedino u krajnje sumnjivim knjigama, obično vidljivo istaknutima na self-help policama knjižara.

DO PRVOG MILIJUNA NIJE LAKO

- Najlakši put je, dakako, nasljeđivanje. A drugi su vjerojatno turizam i nekretnine. Tu su najsigurnije neke lokalne koncesije poput plaža i parkinga. Ako ste tu dobro potkovani mikrofon vam neće ni trebati, ali vjerujem da su ljudi s estrade ionako dobri poznanici onih koji dijele koncesije - dodaje.

Ipak, unatoč svim poznatim 'balkanskim' trikovima iz rukava, poznanstvima i pogurancima dojam je kako je jednostavnije zgrnuti bogatstvo, lagodno uživati stečeno i prepustiti se luksuzu showbizz osobama iz svijeta.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

- Recimo, ako govorimo o kupovini vile u Splitu ili Dubrovniku te s druge strane, kupovine slične nekretnine u Kaliforniji definitivno je tako. Cijene nekretnina u Hrvatskoj su u osjetnom rastu, a izvori zarade ipak kudikamo oskudniji. Osim nekolicine koncerata i svadbi mogućnosti su ipak ograničene. Katy Perry ima na raspolaganju sve dvorane svijeta dok je u ovdašnjem slučaju, na primjer, Jelene Rozge taj raspon uglavnom ograničen granicama bivše države i pokojim koncertom hrvatskoj dijaspori. Disbalans u prihodima ipak je puno veći nego li je onaj u samoj cijeni tih nekretnina koje bi zvijezde potencijalno mogle kupiti - pojašnjava naš sugovornik.

Možda upravo taj svojevrsni ‘dolazak do ruba’, osjećaj da je kroz samu glazbu nemoguće akumulirati više od zavidne točke do koje su već stigli motivira naše estradnjake da ulažu u dodatne biznise i kroz njih se također pokušavaju ostvariti. Koliko im je lakše u startu jer su poznati, zanima nas na nekolicini poznatih primjera estradnjačkih biznisa. Može li se ta slava valorizirati brojkama, pitamo ga.