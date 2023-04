Balaševićev sin ispunit će ocu veliku želju: Snimamo film kako je i htio, to je ispravna odluka

Aleksa Balašević (29), sin poznatog srpskog kantautora Đorđa Balaševića, snima film u kojem će se pojaviti i lik iz pjesme njegova oca, 'Čovek sa mesecom u očima'.

Film se zove 'Megdan', a srpski glumac Vojin Ćetković (51) je dobio ulogu tog 'čovjeka s mjesecom u očima'. Aleksa Balašević potpisuje scenarij filma, a redatelj je Todor Chapkanov.

Sin pokojnog pjevača tvrdi da je snimanje filma s likom iz Balaševićeve pjesme nastale 1993. godine bila upravo ideja njegova oca i on mu je sada odlučio ispuniti tu želju. U filmu je glavni lik redar u lokalnom kafiću koji želi postati slavni borac, a Đorđetov lik je bivši ratni veteran sa znanjem borilačkih vještina koji jedino u sportu vidi svoju budućnost i ima sporednu ulogu.

Također, Aleksa ja na svom Instagram profilu podijelio i nekoliko fotografija sa snimanja.

- Vojin Ćetković je čovjek s mjesecom u očima. Đoletova želja, velika… I jedina očigledno ispravna odluka. Rekao mi je: 'Znaš kako, nije svijet baš premali kao što nekom odgovara, a ni ja nemam vremena da zalazim da li bi neko s nekog Grenlanda ili Seula to bolje izveo, Vojin je naš, pjesma je naša, ja tog lika zamišljam tako, ne mogu drugačije. Teško je tu pjesmu odslušati, a kamoli ulogu izvesti - napisao je u opisu fotografije pa dodao:

- Ćetko mi se uvijek činio da one preteške stvari prihvaća kao izazov i da to poslije ne prebacuje već čuva u nekom svom trofejnom folderu. On pogledom može svašta proizvesti, mislim da mu neće biti pretjerani problem da proizvede i taj mjesec. On je ogroman glumac, ali prije svega je ono na što ćeš veoma rijetko naletjeti, on je od onih ljudi sa kojima može čovjek sjesti - zaključio je.

Uloga iz tatine pjesme, kaže Aleksa, u filmu predstavlja ratnog veterana, trenutnog borilačkog trenera koji jedino u sportu vidi želju za životom. U pjesmi, knjizi i tatinoj istinitoj priči on ima različita zanimanja. Isto tako, Aleksa govori da ovo nije samo filmska uloga već i 'most'.

- Most između svih gradova i država u regiji, a i u svijetu, most koji nosi poruku da je za normalnog čovjeka svaki rat izgubljen... Od Vukovara do Hirošime, Bejruta... Nek barem na sekundu umiri regiju, a kamoli svijet - napisao je Aleksa pa je dodao da je snimanje počelo u Srbiji te da završavaju u Moldaviji, a na kraju se zahvalio redatelju i producentu.



