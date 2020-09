Balcano i Marijeta su ogorčeni: Nije pošteno što smo prvi ispali

Nakon rasprave tko je kome draži u kući, Ozana i Ognjen odabrali su kuvertu s 5000 kuna i počele su eliminacije. Enis je objasnio kako će ostali kandidati davati narukvicu paru za koji žele da ostanu u kući

<p>Novi je dan, kandidati se bude i počinje još jedna epizoda emisije „Superpar“ u kojoj će jedan par napustiti natjecanje. I dok su neki pili kavu,<strong> Dolores</strong> i<strong> Anton</strong> povezivali su se s prirodom!</p><p>- Hvala ti, brezo, hvala ti drvo, da sam uspješan kao ti i stabilan - rekao je Anton grleći stablo.</p><p><strong>Balcano</strong> i <strong>Matej</strong> pili su kavu u dnevnoj sobi, razgovarajući o pjevanju i partnericama, a <strong>Tina</strong> i <strong>Mate </strong>pričali su o svom odnosu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- On misli kad odem negdje, da ga prevarim - komentirala je Tina, a Mate se pravdao da bi se svatko na njegovu mjestu tako ponašao.</p><p>- Ja sam sam s djecom kod kuće, a ti si negdje - rekao je.</p><p><strong>Ratka </strong>i <strong>Nikolana</strong> pile su kavu na balkonu i razgovarale o muževima i njihovim „ovisnostima“.</p><p>- Gordon voli previše lov, a Marko videoigrice. S godinama mu je to postao smisao života - rekla je Ratka, a Nikolana dodala kakve je razgovore vodila sa suprugom prije dolaska u 'Superpar':</p><p>- Marko je rekao da bez telefona neće ići.</p><p>U kuhinji su bili <strong>Jelena</strong> i <strong>Mirko</strong>, koji je zaključio da je njegova supruga preosjetljiva.</p><p>- Nemam te namjeru živcirati - zaključio je najstariji natjecatelj.</p><p>Tina i Mate izašli pričali su o današnjem zadatku.</p><p>- Nije mi bitno hoćemo li biti prvi, nego da prođemo zadatak - rekao je Mate.</p><p><strong>Enis</strong> je najavio zadatak i naglasio da i gledatelji pred malim ekranima mogu učiniti isto.</p><p>- Ako se hoćete posvađati, možete i kod kuće s partnerom napraviti sličan zadatak - rekao je.</p><p>Dakle, u dvorištu je postavljen most visok pet metara, a partneri su se penjali svatko sa svoje strane i gradili stepenice na kojima su ispisani njihovi životni prioriteti. Naravno, važno je da parovi imaju što više zajedničkih prioriteta, što će im nositi bodove kao i vrijeme u kojem sve naprave.</p><p>- Prioriteti su nam se mijenjali iz godine u godinu - rekli su <strong>Ozana</strong> i <strong>Ognjen</strong> koji su prvi počeli graditi svoje stepenice, vjerujući kako im ovaj izazov neće biti problem. U manje od pet minuta stavili su svoje prioritete, a na kraju imaju šest zajedničkih. Sljedeći su bili <strong>Daliborka</strong> i Matej te <strong>Marijeta</strong> i Balcano.</p><p>- Nama je prioritet da stvorimo dom, da djeca i mi budemo zdravi - rekao je Matej, a imali su samo jedan pogođen prioritet.</p><p>- Ali to su djeca, to je najbitnije - opravdavali su se.</p><p>I Marijeta i Balcano imali su samo jedan zajednički prioritet te su komentirali: 'Jedan, ali vrijedan'.</p><p>Sljedeći par bili su Mirko i Jelena, koja se bojala kako zbog leđa i visine neće moći obaviti zadatak, no obećali su da će dati sve od sebe. Pogodili su tri prioriteta i oboje su mislili kako će ih biti više.</p><p>- Opet si išao po svome - ljutito je komentirala Jelena.</p><p>Na red su došli Ratka i Gordon te Nikolana i Marko. Ratka i Gordon imali su tri prioriteta, a ljepša polovica komentirala je: 'Seks mi je na sedmome mjestu zato što nemam dovoljno vremena. On ide u lov, dođe umoran i prvi zaspe'.</p><p>Nikolana i Marko imali su dva prioriteta, a Nikolana se čudila što je njezin partner nakon djece i partnera stavio - seks!</p><p>- Sada imamo djecu, to možemo malo i pogurnuti negdje sa strane - rekla je Nikolana, no Marko kaže da ne može tako. Stigao je par kojem je pobjeda u izazovu najpotrebnija - Tina i Mate, a poslije njih i <strong>Dolores </strong>i <strong>Anton</strong>.</p><p>- Razlika u godinama utječe na prioritete, što isto čini paletu boja raznolikijom - rekao je Anton, a Enis ih je zafrkavao da se mogu slagati samo u šumi jer su imali samo dva zajednička prioriteta. A ni Tina i Mate nisu bili sretni.</p><p>- Kako možeš misliti da svoju djecu koja su mi rasla ispod srca devet mjeseci i koju sam rodila neću staviti kao prioritet? - ljutila se Tina jer su imali samo dva zajednička prioriteta.</p><p>Nakon izazova kandidati su se vratili u kuću kako bi im Enis rekao stanje na tablici. Najbolji su bili Ozana i Ognjen sa šest istih prioriteta i postali su superpar ovog ciklusa, što znači da imaju određene pogodnosti skrivene u kuvertama. Pogodnosti su 5000 ili 10.000 kuna u banku, dupli glas u eliminaciji, spašavanje jednog para u eliminaciji, biranje para koji neće glasati u eliminaciji i prazna<br/> kuverta.</p><p>- Kuverte su prokletstvo jer morate odlučivati o tuđoj sudbini - rekao je Mirko.</p><p>Tina i Mate bili su prvi par koji je ušao u eliminaciju, a kako su Daliborka i Matej te Marijeta i Balcano imali po jedan zajednički prioritet, o njihovoj je sudbini odlučivalo vrijeme. Izazov su brže odradili Daliborka i Matej pa su Marijeta i Balcano drugi par u eliminacijama.</p><p>- Iznenađen sam novonastalom situacijom, računali su svi da će ići baka i djed - rekao je Balcano, a Marijeta je dodala kako su im i naporni.</p><p>- Oni su prehlađeni, njih sve boli, žele ići van, spakirali su kofere, oni su, ovo, oni su ono… i na kraju sašiju nam kajlu samo takvu - komentirali su Tina i Mate najstariji par.</p><p>Nakon rasprave o eliminacijama i tko je kome draži u kući, Ozana i Ognjen odabrali su kuvertu s 5000 kuna i počele su eliminacije. Enis je objasnio kako će ostali kandidati davati narukvicu paru za koji žele da ostanu u kući, a Anton i Dolores odabrali su Tinu i Matu. Ozana i Ognjen narukvicu su dali Marijeti i Balcanu, a Ratka i Gordon - Tini i Mati.</p><p>Daliborka i Matej su se rasplakali i rekli kako su odlučili da ostanu Tina i Mate. Nikolana i Marko dali su još jednu priliku Tini i Mati, a Jelena i Mirko svoju su narukvicu dali Tini i Mati. Pet glasova dobili su Tina i Mate i Marijeta i Balcano su prvi par koji je napustio „Superpar“.</p><p>- Došli smo se zabaviti, bilo je kako je bilo - kiksali smo i mi smo krivi - komentirali su Slavonci.</p><p>Tina i Mate dobili su novi zadatak - odabrati dva para koji mogu zamijeniti sobe. Tina i Mate odlučili su otići u kamp-kućicu i Dolores i Antonu prepustiti svoju Vlažnu sobu.</p><p>- Ne stane ti muž u kampicu - govorila je Dolores, no oni su svejedno odlučili spavati ondje.</p><p>- Nije pošteno što smo prvi ispali jer smo mislili da će baka i djed. Otpočetka govorimo da imaju taktiku - govorili su Marijeta i Balcano, koji su se potom pozdravili sa svima.</p><p>- Više vremena trebamo provoditi zajedno i moramo raditi više na sebi - komentirali su dojmove o sudjelovanju u showu.</p>