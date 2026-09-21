Balet HNK Zagreb: Stiže novo iskustvo suvremenog baleta

Balet HNK u Zagrebu novu sezonu 2026./2027. otvara susretom s jednim od najistaknutijih imena suvremenog talijanskog baleta. Dvostruka baletna večer "Kazimir's Colours/Rossini Cards" koreografa Maura Bigonzettija premijerno će biti izvedena 2. listopada u 19.30 sati na pozornici HNK u Zagrebu, čime Bigonzettijeva djela prvi put ulaze u repertoar zagrebačkoga nacionalnog Baleta.

Posebnu važnost zagrebačkoj premijeri daje i dolazak Maura Bigonzettija u Zagreb, gdje će koreograf boraviti tijekom rada na produkciji i prvih izvedbi svojih djela s ansamblom Baleta HNK.

“Posebno mi je drago što ovom produkcijom otvaramo novu baletnu sezonu i zagrebačkoj publici donosimo snažan autorski rukopis Maura Bigonzettija, kroz večer koja na poseban način povezuje glazbu, pokret i suvremeni plesni izraz", istaknula je intendantica dr. sc. Iva Hraste Sočo.

Za Denisa Matvienka, ravnatelja Baleta HNK u Zagrebu, koji je tijekom bogate međunarodne plesačke karijere nastupao s vodećim svjetskim baletnim kućama poput Boljšoj teatra, Teatra alla Scala, Pariške opere i American Ballet Theatrea, susret s Bigonzettijevim stvaralaštvom ima i osobnu umjetničku dimenziju. S talijanskim koreografom surađivao je još kao plesač, pa izbor upravo njegovih djela za prvu produkciju u sezoni povezuje njegovo međunarodno plesačko iskustvo s umjetničkim smjerom koji želi razvijati u Zagrebu. Matvienko ususret premijeri naglašava: "Mauro Bigonzetti umjetnik je čiji sam rad upoznao i kao plesač, a sad mi je posebno važno što upravo njegovim djelima započinjemo baletnu sezonu. Vjerujem da će ova produkcija našim plesačima donijeti vrijedan umjetnički izazov, a publici novo iskustvo suvremenoga baleta".

Mauro Bigonzetti jedan je od najvažnijih talijanskih koreografa svoje generacije. Nakon deset godina rada u Teatro dell'Opera di Roma pridružio se ansamblu Aterballetto, gdje je surađivao s nizom vodećih koreografa i postupno izgradio vlastiti autorski rukopis.

Zagrebačka će publika sad prvi put imati priliku upoznati dvije različite, ali komplementarne strane njegova stvaralaštva. Pretpremijerna izvedba 1. listopada održat će se u sklopu obilježavanja 30. obljetnice Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, dok će premijera biti 2. listopada u 19.30 sati. Nakon premijere “Kazimir’s Colours/Rossini Cards” na programu su još 3., 5., 9. i 10. listopada.