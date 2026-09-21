Obavijesti

Show

Komentari 0
BALET ZAGREBAČKOG HNK

Balet HNK Zagreb: Stiže novo iskustvo suvremenog baleta

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Balet HNK Zagreb: Stiže novo iskustvo suvremenog baleta
3
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Posebnu važnost zagrebačkoj premijeri daje i dolazak Maura Bigonzettija u Zagreb, gdje će koreograf boraviti tijekom rada na produkciji i prvih izvedbi svojih djela s ansamblom Baleta HNK

Admiral

Balet HNK u Zagrebu novu sezonu 2026./2027. otvara susretom s jednim od najistaknutijih imena suvremenog talijanskog baleta. Dvostruka baletna večer "Kazimir's Colours/Rossini Cards" koreografa Maura Bigonzettija premijerno će biti izvedena 2. listopada u 19.30 sati na pozornici HNK u Zagrebu, čime Bigonzettijeva djela prvi put ulaze u repertoar zagrebačkoga nacionalnog Baleta.

Posebnu važnost zagrebačkoj premijeri daje i dolazak Maura Bigonzettija u Zagreb, gdje će koreograf boraviti tijekom rada na produkciji i prvih izvedbi svojih djela s ansamblom Baleta HNK.

“Posebno mi je drago što ovom produkcijom otvaramo novu baletnu sezonu i zagrebačkoj publici donosimo snažan autorski rukopis Maura Bigonzettija, kroz večer koja na poseban način povezuje glazbu, pokret i suvremeni plesni izraz", istaknula je intendantica dr. sc. Iva Hraste Sočo.

Za Denisa Matvienka, ravnatelja Baleta HNK u Zagrebu, koji je tijekom bogate međunarodne plesačke karijere nastupao s vodećim svjetskim baletnim kućama poput Boljšoj teatra, Teatra alla Scala, Pariške opere i American Ballet Theatrea, susret s Bigonzettijevim stvaralaštvom ima i osobnu umjetničku dimenziju. S talijanskim koreografom surađivao je još kao plesač, pa izbor upravo njegovih djela za prvu produkciju u sezoni povezuje njegovo međunarodno plesačko iskustvo s umjetničkim smjerom koji želi razvijati u Zagrebu. Matvienko ususret premijeri naglašava: "Mauro Bigonzetti umjetnik je čiji sam rad upoznao i kao plesač, a sad mi je posebno važno što upravo njegovim djelima započinjemo baletnu sezonu. Vjerujem da će ova produkcija našim plesačima donijeti vrijedan umjetnički izazov, a publici novo iskustvo suvremenoga baleta".

Mauro Bigonzetti jedan je od najvažnijih talijanskih koreografa svoje generacije. Nakon deset godina rada u Teatro dell'Opera di Roma pridružio se ansamblu Aterballetto, gdje je surađivao s nizom vodećih koreografa i postupno izgradio vlastiti autorski rukopis.

Zagrebačka će publika sad prvi put imati priliku upoznati dvije različite, ali komplementarne strane njegova stvaralaštva. Pretpremijerna izvedba 1. listopada održat će se u sklopu obilježavanja 30. obljetnice Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, dok će premijera biti 2. listopada u 19.30 sati. Nakon premijere “Kazimir’s Colours/Rossini Cards” na programu su još 3., 5., 9. i 10. listopada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji romanse Maje i Emila Tedeschija mlađeg! Evo što su nam rekli prijatelji para
DOZNAJEMO

Novi detalji romanse Maje i Emila Tedeschija mlađeg! Evo što su nam rekli prijatelji para

Pjevačicu Maju Šuput snimio je čitatelj 24sata dok je krenula na put u London. Bila je u društvu mlađeg muškarca, a riječ je o Emilu Tedeschiju mlađem. Evo što su nam rekli njihovi prijatelji
VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj
NA FESTIVALU 'MODRO I ZELENO'

VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj

Goran Bare & Majke bili su jedno od glavnih imena 4. izdanja festivala 'Modro i Zeleno' u Makarskoj. No, nakon izlaska na pozornicu, nastup je prekinut...
FOTO Od 'romanse iz ljubića' do 'savršenog' Šime Eleza: Evo koga je sve ljubila Maja Šuput
VEZE I BRAKOVI

FOTO Od 'romanse iz ljubića' do 'savršenog' Šime Eleza: Evo koga je sve ljubila Maja Šuput

Maja Šuput se prošle godine razvela od Nenada Tatarinova, a nekoliko mjeseci kasnije 'pala' je na šarm bivšeg Gospodina Savršenog Šime Eleza. U nedjelju je snimljena na Zračnoj luci Franjo Tuđman u društvu mlađeg muškarca...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026