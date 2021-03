Moram reagirati na ružne stvari koje mi pišu na Instagramu. Mario Balotelli je divan i zbog njega sam i ja postala bolja žena, naglasila nam je odmah na početku razgovora fatalna sinjska manekenka Anđela Šimac (25).

U zadnje vrijeme kruži intimni video nje i talijanskog nogometaša Marija Balotellija (30). Na videu koji snima Anđela je suznih očiju, dok joj je Balotelli okrenuo leđa i nezainteresirano igra PlayStation. Anđela nam je potvrdila ono o čemu se šuška neko vrijeme - da je imala vezu s kontroverznim talijanskim playboyem, koja je, tvrdi, okončana prije dvije godine.

- Upoznali smo se preko zajedničkog prijatelja u Monte Carlu prije pet godina. Prvo smo bili prijatelji, a onda smo prije dvije godine kratko bili u vezi. Na tom videu Mario mi je našao poruke koje sam slala prijateljicama. Eksplozivan je i ljubomoran pa se naljutio i posvađali smo se. Reagira tako da se makne od problema pa je igrao PlayStation - objašnjava. Manekenka tvrdi da s Balotellijem danas nema ništa.

- U dobrim smo odnosima, ostali smo prijatelji - kaže Anđela. Međutim, tu počinju problemi. Kako je intimni video nje i Balotellija postao viralan, tako je dospio i do njezina dečka, Dinamova nogometaša s Kosova, Lirima Kastratija (22), s kojim je u vezi oko godinu dana.

- Lirim zna za vezu s Balotellijem, ali povrijedio ga je video. Posvađali smo se i prekinuli - priznaje Anđela. Uvjerena je kako je netko namjerno plasirao video kako bi napakostio njoj i Lirimu.

- Lirim je divan. Znam da ćemo se vjenčati iako nismo razmišljali o detaljima - kaže Anđela. Ona i Lirim i dalje žive na istoj adresi.

Znam da će između mene i Lirima sve biti u redu, ali ne želim da on ima probleme zbog mene, ponavlja nam Anđela.

Priznala nam je da su zbog svađe oko videa s Balotellijem ona i Lirim izbrisali zajedničke fotografije s Instagrama iako je nakon svega navijala za njega kad je Dinamo nedavno igrao utakmicu. Osvrnula se i na svoju kratku vezu s Balotellijem.

- Moram i njega obraniti. On je divna osoba. Ne sramim se ničega. Glupo mi je da se pišu rasistički komentari o Mariju. On mi je puno pomogao psihički. Koliko je lud, toliko je dobar. Napravio me boljom osobom. Rekao mi je da sam kao djevojčica, ali da moram biti žena - kaže nam Anđela.

S Balotellijem je prekinula, kaže, zbog svoje obitelji koja nikako nije odobravala njezinu vezu s talijanskim kontroverznim nogometašem.

- Čuli su loše stvari o njemu i zato sam se makla od njega. Nitko ga ne zna osobno, privatno je stvarno predivna osoba. Puno mi je pomogao da se izgradim kao žena - govori nam Anđela.

Morali smo je pitati i za njezinu slavnu stražnjicu oko koje se također podiglo puno prašine nakon što su krenule špekulacije kako ju je povećala silikonima. Anđelin Instagram prepun je fotografija njezine stražnjice, a na jednoj se fotografirala u tangama u bazenu i napisala kako su za njezine obline zaslužni zdrav život i trening s privatnim trenerom.

- Imam prirodnu guzu. Još dok sam bila u školi govorili su da sam izvadila rebra jer imam uzak struk, ali meni to ništa ne smeta - kaže Anđela.

Smatra kako se ni kriva ni dužna nedavno našla u žiži javnosti. U javnost je dospjela nedavno kad je njezin dečko Lirim slavio 22. rođendan.

- Rekli su mi zašto ne objaviš video s rođendana, ipak ti dečko slavi - kaže Anđela. Njen video dospio je u javnost jer se na njemu nisu poštovale epidemiološke mjere. Na tulumu uz DJ-a i šampanjac bilo je više od deset ljudi.

- Svi su objavili videa s rođendana, pa sam tako i ja. Nisam htjela Lirima uvaliti u probleme - kaže nam Anđela. Priznala nam je da je zbog proslave rođendana Lirim imao problema u klubu, ali Anđela tvrdi da će se sve izgladiti.

- Ljudi pišu ružno o nama iako svatko ima pravo na svoje mišljenje, pa nek’ misle što žele. Ja sam se navikla, mene to ne opterećuje, ali smeta našim obiteljima - kaže Anđela, koja je demantirala da je najbolja prijateljica sa Sorajom Vučelić, no potvrdila nam je da su bile na Jahorini nekoliko puta, kao i da su bile u Beču.

- Nije istina da ona posreduje upoznavanju žena i muškaraca - zaključila je.