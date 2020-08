Banderas zbog ozljede odustao od nogometa, a sebe opisuje kao najromantičnijeg tipa ikada

Španjolski glumac završio je dramsku školu u rodnom gradu, a prvu ulogu ponudili su mu kada je imao 22 godine. Tada je glumio u 'Labirintu strasti', u kojem su glavni likovi transvestiti, punkeri i nimfomani

<p>Da nije teško ozlijedio stopalo, ovaj danas 60-godišnji španjolski glumac bio bi nogometaš. I to izvrstan. Ovako, je bio prisiljen promijeniti interese i gluma mu je donijela vjerojatno veću slavu i dugotrajniju karijeru od one nogometne.</p><p><strong>Antonio Banderas</strong> rođen je 10. kolovoza 1960. u Malagi. Nakon što je završio dramsku školu u rodnom gradu, u Španjolskom nacionalnom kazalištu uočio ga je slavni filmski redatelj Pedro Almodóvar. Banderas je imao jedva 22 godine kad mu je ponudio ulogu u 'Labirintu strasti', u kojem su glavni likovi transvestiti, punkeri i nimfomani. S istim redateljem nastavio je suradnju 1986. u filmu 'Matador', a već iduće godine i u 'Zakonu žudnje' u kojem prvi put u životu igra homoseksualca, što će kasnije glumiti i u 'Philadelphiji' i u 'Intervjuu s vampirom'.</p><p>Uglavnom, 1986. godine na setu Almodóvarovog filma 'Žene na rubu živčanog sloma' upoznao je svoju buduću suprugu, glumicu <strong>Anu Leza </strong>(58). Taj film i idući 'Tie Me Up! Tie Me Down!' trebali su mu otvoriti vrata Hollywooda, no loše je govorio engleski, pa je odustao od ponude da zaigra u filmu 'Visoke pete'. U Americi je debitirao 1992. godine glumeći kubanskog svirača trube u filmu 'Kraljevi mamba'. Tad se već znalo da je svoju suprugu doveo do ruba živčanog sloma jer ju je već prevario s – ni manje, ni više, nego <strong>Madonnom</strong> (61).</p><p>Brak su nekako pokrpali, ali on je postajao sve slavniji u Americi i sve je više radio. Konačno, 1995. godine snimio je čak pet filmova, a onda se proslavio ulogom u 'Eviti' u kojem je glavnu žensku rolu igrala Madonna. Banderasova supruga više se nije mogla nositi s ovakvim testom vjernosti, pa su podnijeli zahtjev za razvod. Tako je barem bila uvjerena javnost. No iza kulisa odvijao se sasvim drugačiji scenarij i to na snimanju komedije 'Dvostruki zavodnik'.</p><p>- Ljubav je apstraktna. Ne mogu točno reći što osjećam prema Melanie. To se naprosto dogodilo i tu je. Prožima cijelo moje tijelo i dušu. Nije to krenulo na klik prstima. Rađalo se malo po malo. I ona i ja smo bili u braku s drugim ljudima, nismo u to uskočili naslijepo - objasnio je Antonio svoje osjećaje kad su konačno obznanili vezu u proljeće 1996. godine, koju su uspješno skrivali godinu dana.</p><p>Kako su kasnije oboje opisali, zbližili su se na setu, ali kao dobri kolege. Iz dana u dan provodili su zajedno vrijeme između snimanja, pričali o brakovima, puno se smijali i ništa nije vodilo nekoj ozbiljnoj vezi.</p><p>- Kako je izgledao naš prvi susret? Pa, pitao me koliko sam stara? Toliko o Banderasu kao o neodoljivom Latino-ljubavniku!, prisjetila se jednom <strong>Melanie Griffith</strong> (63) njihovog prvog razgovora na setu komedije 'Dvostruki zavodnik' 1995. godine.</p><p>Godine 1996. oboje su dovršili svoje brakorazvodne parnice. Samo mjesec dana nakon što je u ruke dobio rješenje o razvodu Banderas je već pripremao novu svadbu.</p><p>- Jedan sam od najromantičnijih tipova koje ste ikad sreli. Kleknuo sam pred Melanie i zaprosio ju. Nije plakala. Kad me vidjela na podu, krepala je od smijeha! - prisjetio se najromantičnijeg trenutka. Predložio joj je vjenčanje dok je u Južnoj Karolini snimala 'Lolitu'.</p><p>Vjenčali su se 14. svibnja 1996. godine u Londonu. Nikad ni jedna jedina fotografija s njihovog vjenčanja nije objavljena ni u jednim novinama. Paparazzi su bili očajni jer se Banderas vješto skrivao ispod sakoa.</p>