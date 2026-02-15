Barbara Kolar i Duško Ćurlić o Dori: 'Zauvijek ću pamtiti kako sam došao vespom na binu...'

Dora se polako približava završnici, velikom finalu u nedjelju, 15. veljače, u kojem će publika doznati tko odlazi na Eurosong u Beč. Raste uzbuđenje, komentara je sve više, a Dora ponovno dokazuje da je jedno od najvećih glazbenih natjecanja u Hrvatskoj. Kroz polufinalne večeri i finale gledatelje vode i Barbara Kolar i Duško Ćurlić, voditeljski tandem kojeg publika voli gledati na malim ekranima.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Za Barbaru Kolar, pristup vođenju Dore ne razlikuje se od pristupa bilo kojem ozbiljnom projektu.

- Usudila bih se reći kako nema malih i velikih projekata, već samo ozbiljnih i nonšalantnih pristupa istima. Moja radna etika nikad nije bila “lako ćemo”. Za sve se volim kvalitetno - možda bi netko rekao i štreberski - pripremiti jer sam se nebrojeno puta uvjerila kako je s kvalitetnim temeljima po potrebi lako improvizirati čak i ako treba “vaditi kestenje iz vatre”. Dora je redovito pod povećalom javnosti što sa sobom nosi posebnu odgovornost, ali i dodatno uzbuđenje i radost sudjelovanja. Tako da se silno veselim svim koracima koji prethode izlasku na scenu kao i onima na njoj - kaže.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Iako ovakav veliki projekt kod nekog može izazvati tremu, Kolar priznaje da kod nje ona ima 'drukčiji oblik'.

- Možda je to zbog ranije opisanog pristupa poslu ili je u pitanju rezultat spoja karaktera i iskustva, no u pravilu nemam tremu. Naravno, ako pod tremom podrazumijevamo onaj paralizirajući osjećaj straha zbog kojeg vam se znoje dlanovi i borite se za dah. Mene uvijek prije izlaska pred kamere preplavi radosno iščekivanje koje se s prvim izgovorenim rečenicama pretvori u čisto uživanje - ističe voditeljica.

Da Dora i dalje izaziva snažne reakcije publike, potvrđuje i činjenica da se o njoj raspravlja neovisno o ishodu pojedinih večeri.

- Dora je bez ikakve sumnje jedno od onih događanja o kojemu svi imaju mišljenje, makar toliko da kažu kako je nebitna (smijeh). One kojima je važna ponekad smeta što nema etabliranih imena, a u slučaju da se natječe puno poznatih izvođača krenu pitanja zašto se ne da više prostora mladima. Dakle - interesa itekako ima, a s njime onda u paru idu i očekivanja. Volim vjerovati kako su ona uvijek u pravcu toga da upamtimo pjesmu, a ne nužno samo scenski nastup koji ju je pratio, ma kako atraktivan bio - rekla je.

Foto: Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA

Upravo u polufinalnim večerima mnogi mladi izvođači prvi se put susreću s velikom televizijskom pozornicom, a Kolar ističe koliko je važno ostati vjeran sebi.

- Iako zvuči klišeizirano doista mislim kako je važno biti svoj ili da upotrijebim onaj popularni izraz “autentičan”. Jako je zgodno reći kako ti je najvažnije predstaviti pjesmu, ali realno Dora je glazbeno natjecanje i nema ništa prirodnije nego željeti pobijediti - priznajte to sebi, ako ne želite drugima. I da, možda ne bi bilo loše da se barem kroz taj tjedan netko drugi bavi društvenim mrežama natjecatelja jer je i na trolanje i na favoriziranje teško ostati imun - govori Barbara.

Uz Barbaru Kolar, publiku kroz polufinalne večeri i finale vodi i Duško Ćurlić, koji je Doru vodio mnogo puta.

- Doru sam prvi put vodio 2001. godine, zajedno s kolegicom Bojanom Gregorić. Bilo je to u studiju na Prisavlju, u Studiju 10 Anton Marti - našem najvećem studiju, i to je bio prvi veliki događaj koji se ondje održavao. Studio tada još nije bio ni potpuno dovršen. Tu Doru posebno pamtim jer mi je bila prva, ali i zato što je svirao orkestar uživo - to je bio zaista poseban osjećaj. Nakon toga vodio sam Doru još mnogo puta, u raznim kombinacijama s kolegicama i kolegama koje jako poštujem i cijenim - govori voditelj.

S godinama se, kaže, mijenjao i način na koji se Dora vodi.

- Promijenio se pristup vođenju - nema više dugačkih najava, nema toliko kiča. Iako, moram priznati, kič mi pomalo nedostaje. No, sve se mijenja, pa tako i Dora - kaže.

Iako se danas Dora odvija u sasvim drugačijem medijskom okruženju nego prije dvadesetak godina, Ćurlić priznaje da se time ne opterećuje previše.

- Naravno da svatko ima pravo reći što misli i normalno je da se ne možete svima svidjeti - kao što vas ne mogu niti svi voljeti. Ono što možete napraviti kao voditelj Dore jest dati najbolje od sebe u tom trenutku, pošteno se postaviti prema poslu i kolegama s kojima radite te se nadati da će ljudi to prepoznati. Nekad odradite bolje, nekad malo manje bolje, ali poanta je da date sebe. Na to sam navikao kroz karijeru koja već traje niz godina, pa tako pristupam i ovoj Dori - rekao je.

Foto: Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA

Kroz godine vođenja, Dora mu je donijela i niz situacija koje i danas rado prepričava.

- Ima ih zaista mnogo. Jednom sam u Opatiji vodio Doru s kolegicom Danielom Trbović i morali smo malom Vespom, preko jedne uske daske, proći kroz orkestar i doći na pozornicu. Nisam baš nešto dobar vozač Vespe, a nekoliko dana sam vježbao oko šatora u Opatiji. Imaš kolegicu iza sebe, moraš napraviti krug na vrlo malom prostoru, između orkestra… Sjećam se razrogačenih pogleda glazbenika koji su gledali hoću li završiti među njima. Toga se baš posebno sjećam (smijeh) - govori Ćurlić pa nastavlja:

- Naravno, uvijek se posebno pamte i trenuci proglašenja pobjednika - onih nekoliko sekundi tišine prije nego što izgovorite: “Pobijedio je” ili “Pobijedila je”. To je uvijek uzbudljivo - priznaje.

Motivacija za povratak na Dorinu pozornicu mu je jednostavna - ljubav prema poslu.

- Veseli me to što je to moj posao - posao koji volim i koji radim od gušta i od srca. Posao za koji sam se dosta trudio da u njemu ostavim barem mali trag - ističe Duško.

Dora je, dodaje, projekt koji nosi posebnu energiju.

- Dora je velika produkcija, A produkcija, gdje je uključen velik broj ljudi - scena, rasvjeta, kamere i svi oni koji rade iza kamera. Imate jednu dodatnu odgovornost, ali i dobru vibru i dodatnu tremu, to moram priznati. Takvi projekti vas uvijek adrenalinski vežu. A ja volim svoj posao - govori voditelj.

Foto: Dario Njavro/HRT

Posebno zadovoljstvo ove godine oboma donosi zajedničko vođenje.

- Uvijek nas profesionalno poveže neka velika pozornica, neki lijepi show, što je već samo po sebi zadovoljstvo. No kad tome dodamo istinsku ljubav prema onome što radimo, dugogodišnje prijateljstvo i potpuno povjerenje koje daje sigurnost na sceni, jasno je da je reakcija na “radit ćete ti i Duško” redovito sreća - kaže Barbara Kolar.

- Naravno da me veseli surađivati s Barbarom. Iznimno je cijenim, i kao kolegicu i kao osobu, i zaista je dobar osjećaj s njom stati na scenu. Prošle godine smo prvi put zajedno vodili Doru u Opatiji. Zanimljivo, svih ovih godina koliko skupa radimo, a zaista imamo sad jedan već onako ozbiljan voditeljski staž na sceni, nikada do prošle godine nismo zajedno vodili Doru. Evo ove godine ponovno, pridružit će nam se i naši kolege Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Veselim se! - zaključuje Duško Ćurlić.