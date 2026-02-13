Ovo je prvih 8 finalista Dore: Pogledajte njihove nastupe

U četvrtak su u prvom polufinalu svoj plasman za finale na Dori izborili Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap. Njihovi nastupi i pjesme osvojili su najviše glasova gledatelja. Večeras se ponovno natječe 12 pjesama u drugom polufinalu Dore, te će njih osam također otići dalje u finale. O tome će ponovno odlučivati isključivo gledatelji putem televotinga.

U finalu će tako nastupiti 16 izvođača, a pobjednička pjesma predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Beču koji će se održati u svibnju.

Pogledajte nastupe prvih osam finalista Dore:

LELEK - Andromeda

ToMa - Ledina

Cold Snap - Mucho Macho

Alen Đuras - From Ashes To Flame

Noelle - Uninterrupted

Ema Bubić - Vrijeme za nas

Lima Len - Raketa

Ananda - DORA