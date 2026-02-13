Obavijesti

Show

Komentari 0
OSVOJILI GLEDATELJE

Ovo je prvih 8 finalista Dore: Pogledajte njihove nastupe

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 6 min
Ovo je prvih 8 finalista Dore: Pogledajte njihove nastupe
Foto: HRT

Njihovi nastupi i pjesme osvojili su najviše glasova gledatelja te su, upravo zahvaljujući njima, prošli dalje u finale Dore

Admiral

U četvrtak su u prvom polufinalu svoj plasman za finale na Dori izborili Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap. Njihovi nastupi i pjesme osvojili su najviše glasova gledatelja. Večeras se ponovno natječe 12 pjesama u drugom polufinalu Dore, te će njih osam također otići dalje u finale. O tome će ponovno odlučivati isključivo gledatelji putem televotinga. 

86
Foto: HRT

U finalu će tako nastupiti 16 izvođača, a pobjednička pjesma predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Beču koji će se održati u svibnju. 

RJEŠENJE MISTERIJE FOTO Hrvatice poludjele za ovim frajerom iz backstagea Lime Lena na Dori: Evo tko je on!
FOTO Hrvatice poludjele za ovim frajerom iz backstagea Lime Lena na Dori: Evo tko je on!

Pogledajte nastupe prvih osam finalista Dore: 

LELEK - Andromeda 

ToMa - Ledina 

Cold Snap - Mucho Macho 

Alen Đuras - From Ashes To Flame 

Noelle - Uninterrupted 

Ema Bubić - Vrijeme za nas 

Lima Len - Raketa 

Ananda - DORA 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što će biti u seriji Divlje pčele danas? Katarina je iza rešetaka, je li ovo kraj za sestre Runje?
OMILJENA SERIJA

Što će biti u seriji Divlje pčele danas? Katarina je iza rešetaka, je li ovo kraj za sestre Runje?

Večeras je od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu nova uzbudljiva epizoda napete domaće serije 'Divlje pčele'
Blanka i Ruben su se razveli?
KRAJ LJUBAVI

Blanka i Ruben su se razveli?

O problemima između Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta se šuška otkako je on izjavio da su u 'otvorenom braku'. U posljednje vrijeme ga se može vidjeti u društvu manekenke Valentine Besard
Finalisti Dore za 24sata: 'Dat ćemo sve od sebe u nedjelju!'
NAKON 1. POLUFINALA

Finalisti Dore za 24sata: 'Dat ćemo sve od sebe u nedjelju!'

Poznato je prvih osam finalista Dore. Neki su izuzetno zadovoljni svojim nastupima, drugi vide mjesta za napredak. A neki su nam priznali i da ih je 'oprala' trema...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026