Njihovi nastupi i pjesme osvojili su najviše glasova gledatelja te su, upravo zahvaljujući njima, prošli dalje u finale Dore
Ovo je prvih 8 finalista Dore: Pogledajte njihove nastupe
U četvrtak su u prvom polufinalu svoj plasman za finale na Dori izborili Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap. Njihovi nastupi i pjesme osvojili su najviše glasova gledatelja. Večeras se ponovno natječe 12 pjesama u drugom polufinalu Dore, te će njih osam također otići dalje u finale. O tome će ponovno odlučivati isključivo gledatelji putem televotinga.
U finalu će tako nastupiti 16 izvođača, a pobjednička pjesma predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Beču koji će se održati u svibnju.
Pogledajte nastupe prvih osam finalista Dore:
LELEK - Andromeda
ToMa - Ledina
Cold Snap - Mucho Macho
Alen Đuras - From Ashes To Flame
Noelle - Uninterrupted
Ema Bubić - Vrijeme za nas
Lima Len - Raketa
Ananda - DORA
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+