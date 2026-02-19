Obavijesti

UMRLA JE U 82. GODINI

Barbara Nola oprostila se od majke: 'Naš se svijet bez tebe bolno smanjio, mamice moja'

Piše Dora Pek,
3
Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

Glumica je u dirljivoj objavi podijelila fotografiju osmrtnice, kao i fotografije iz djetinjstva te njezine majke u mladosti

Lijepa moja Helena, Hela, Helica, mamice Lucijina i moja! Sunce moje, dušo, krasotice! Zauvijek ću plivati tirkiznim oceanom tvoje beskrajne ljubavi i vjerovat ću ti i dalje da su svi ljudi zapravo dobri. Ostajem, znaj, tvoje naporno derište koje te muči da ga povedeš sa sobom u ured i sakriješ pod svoj stol, a ne da moram u vrtić i biti bez tebe. Naš se svijet bez tebe bolno smanjio. Čuvaj nas s neba, ljubljena mamice. Tim se riječima na društvenim mrežama glumica Barbara Nola (57) oprostila od svoje majke Helene Buljete Ujević, koja je preminula u 82. godini.

Glumica je u dirljivoj objavi podijelila fotografiju osmrtnice, kao i fotografije iz djetinjstva te njezine majke u mladosti. 

- Barbara draga i Lucija, moje saučešće - napisala je Bojana Gregorić Vejzović.

- Divna, draga… Moja najiskrenija sućut - poručila je Ecija Ojdanić, a poruku su joj uputile i Daria Lorenci te Nataša Janjić Medančić.

Nola je o svojoj majci nedavno govorila u kontekstu predstave 'Sigurna kuća'

- Moja je mama radila u sustavu koji se ovdje u predstavi donekle kritizira. Cijeli je život jako predano radila i puno sam o tim problemima slušala od djetinjstva. Mislila sam: ‘Mogu se ja psihološki odvojiti od toga, radimo predstavu‘, ali kad si dva mjeseca u tom materijalu - baš te potopi - rekla je za IN Magazin.

Beograd: Barbara Nola promovira film Eskort
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages /PIXS

