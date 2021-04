Više od 2,3 milijuna ljudi obožava gledati njezine plesne koreografije i zabavne skečeve na TikToku, a prate je ljudi iz Indonezije, Amerike, Francuske i sa cijeloga Balkana. Barbi Afrika je sada jedna od članica žirija JoomBoos Videostar showa, a u četvrtoj je epizodi ocjenjivala izazove kandidata Mihaila Kocića i Jovane Ivanović, koji su u Videostar natjecanje stigli čak iz Beograda.

Barbi su oduševili i Mihailo i Jovana, a posebno joj se svidjela kandidatkinja Jovana zato što je, kaže, svakim svojim videom 'širila pozitivnu energiju'. Kao da je pronašla 'dvojnicu' jer, svojom pozitivnom energijom se najviše ističe i sama Barbi u TikTok videima, zbog čega je milijuni i obožavaju. Mnogi, osim TikTokova, obožavaju i njezino pjevanje, dosad je već izbacila pjesmu 'Forica', a nakon pregršt upita fanova, na JoomBoos ovog petka u 12:00 stiže Barbina nova pjesma - 'Vozi'.

- Mislim da smo Jovana i ja slične po tome što obje širimo samo pozitivu. To mi se jako svidjelo kod nje. A što se nove pjesme na JoomBoosu tiče, sve ćete čuti vrlo brzo, već sutra – ispričala je Barbi. Iako je ovoj mladoj zvijezdi početak karijere obilježilo ruganje njezinih vršnjaka i ružni komentari kojima su je 'častili', baš ju je to izgradilo da bude još bolja verzija sebe, govori.

- Svašta su radili u školi kad sam tek počela snimati za YouTube i TikTok. Neki su puštali moja videa umjesto prezentacija na satu, neki su mi se samo rugali. Sad mi sve to djeluje smiješno, ali tada me jako pogađalo. Bila sam na početku, nisam bila sigurna radim li to što radim dobro, a oni definitivno nisu pomagali. No, dosta su me i ojačali pa sam im iz te perspektive zahvalna – priznala je popularna tiktokerica, koja se prije nekoliko godina i sama prijavila na Videostar. Tada su iz JoomBoosa tražili YouTube zvijezde.

- Prije par godina sam se i sama prijavila na JoomBoos Videostar i zato sam sretna što sam sada dio ove priče. Od početka sam znala da ću se truditi biti što je moguće više objektivna i uvažiti svačiji trud – priznala je, a upravo takva, pravedna i objektivna, bila je prema kandidatima u novoj epizodi. Nije ih, naravno, samo hvalila. Osim pohvala, kandidatima je dala i pokoji koristan savjet te konstruktivnu kritiku. Koji ju je od ova dva kandidata ipak malo više oduševio i kako je ocijenila njihovo glazbeno znanje, lip syncanje i ostale lude izazove, gledajte u novoj Videostar epizodi na JoomBoos YouTubeu, TikToku i svim ostalim kanalima JoomBoosa. U petak na JoomBoos YouTubeu, pak, ekskluzivno poslušajte novi Barbin hit 'Vozi' te pogledajte spot koji je u potpunosti snimljen u Beogradu.

Četvrta epizoda posljednja je epizoda Videostara u fazi natjecanja, a samo jedan od dvoje kandidata iz ove epizode prolazi u veliko finale. Dajte svoj glas favoritu na brojeve koje možete pronaći na JoomBoosovim stranicama, jer vi odlučujete tko će biti posljednji Videostar finalist. Dosad su u finale prošle Mia Peternac, Sara Valentić i Stella Smajić, a nakon ove epizode saznat ćemo hoće li im se pridružiti još jedna djevojka, Jovana, ili će dobiti i muško društvo te će im se pridružiti Mihailo. Pobjednik Videostara osvaja nagrade vrijedne čak 130.000 kuna, kao i pobjedničku statuu i titulu nove TikTok zvijezde!