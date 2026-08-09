Barbie je odala počast Whitney Houston: Evo kako izgleda lutka

Barbie je odala počast pokojnoj Whitney Houston njezinom vlastitom lutkom. Tako se pridružila nizu zvijezda, među kojima su David Bowie i Diana Ross, koje su dobile svoju lutku u sklopu kolekcije Barbie Signature.

Lutka izgleda kao Houston u glazbenom videu za pjesmu "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" – nosi ružičastu pripijenu midi haljinu, šarene naušnice te bijelo-plave štikle, uz njezine prepoznatljive šiške iz 80-ih i dugu kovrčavu kosu.

U povodu gotovo 40 godina od objave te pjesme, kao i njezina rođendana, lutka slavi pjevačicu te njezinu ostavštinu u glazbi, zabavi i kulturi.

"Glazba Whitney Houston bila je zvučna kulisa nebrojenih trenutaka za obožavatelje diljem svijeta", rekao je Nathan Baynard, potpredsjednik i voditelj brenda Barbie u tvrtki Mattel. "Barbie s ponosom odaje počast njezinoj iznimnoj ostavštini s najnovijim dodatkom kolekciji Barbie Signature."

"Ova lutka slavi njezin prepoznatljiv stil, radost i duh. Nadamo se da će obožavateljima pružiti smislen način za slavljenje umjetnice čiji glas i utjecaj i dalje odjekuju diljem svijeta."

Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Lutka je predstavljena na petom godišnjem gala događaju Whitney Houston "Legacy of Love", koji se održava u korist zaklade pokojne pjevačice za pomoć mladima.

Pridružuje se nizu glazbenika kao što su Miley Cyrus, Kylie Minogue, Stevie Nicks i Gloria Estefan, koji su također dobili svoju lutku u kolekciji Barbie Signature. Među ostalim zvijezdama su Tina Turner, Elvis Presley, Elton John i Juan Gabriel.

Houston je postala jedna od najprodavanijih izvođačica u povijesti pop glazbe nakon što je potpisala ugovor još kao tinejdžerica.

Stajala je iza hitova poput "How Will I Know", "Saving All My Love For You" i svoje izvedbe pjesme "I Will Always Love You" koja je harala vrhovima ljestvica. Preminula je 2012. godine u 48. godini.