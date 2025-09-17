Barbra Streisand se dirljivo oprostila od Roberta Redforda

Hollywood tuguje za još jednom legendom. Robert Redford, glumac koji je osvojio svijet šarmom i karizmom, a zatim se upisao u povijest i kao oskarovski redatelj te strastveni borac za zaštitu okoliša, preminuo je u utorak ujutro mirno u snu u svom domu u saveznoj američkoj državi Utah. Imao je 89 godina. Njegova publicistica Cindi Berger potvrdila je da je umro okružen obitelji.

Vijest o njegovoj smrti potresla je filmski svijet, a među onima koji su se oprostili našla se i Barbra Streisand, njegova partnerica iz kultnog filma 'Djevojka koju sam volio'. Njihova ljubavna priča na ekranu postala je klasik, a u srcima publike ostala je zauvijek.

Foto: Globe Photos

- Svaki dan na snimanju filma Djevojka koju sam volio bio je uzbudljiv, intenzivan i čista radost. Bili smo takve suprotnosti: on je bio iz svijeta konja; ja sam bila alergična na njih! Ipak, stalno smo pokušavali saznati više jedno o drugome, baš kao i likovi u filmu. Bob je bio karizmatičan, inteligentan, intenzivan, uvijek zanimljiv - i jedan od najboljih glumaca ikada - napisala je u utorak na društvenim mrežama.

- Posljednji put kad sam ga vidjela, kad je došao na ručak, razgovarali smo o umjetnosti i odlučili poslati jedno drugome naše prve crteže. Bio je jedinstven i toliko sam zahvalna što sam imala priliku raditi s njim. #RobertRedford - dodala je Streisand.

Foto: MANUEL SILVESTRI/REUTERS