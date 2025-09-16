Obavijesti

Komentari
PREMINULI GLUMAC

Redford zaradio rekordnu plaću za ulogu u 'Žalcu', a za života je došao i do 200 milijuna dolara!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Alessandro Bianchi

Redford je karijeru obilježio nizom nezaboravnih uloga, a njegov utjecaj na svijet filma nadilazi glumu. Procjenjuje se da je njegova neto vrijednost iznosila oko 200 milijuna dolara

Robert Redford, legendarni američki glumac, redatelj, producent i osnivač Sundance Film Festivala, preminuo je u 90. godini života. Umro je mirno, u snu, u svom domu u planinama Utaha, okružen obitelji, potvrdila je njegova dugogodišnja publicistica Cindi Berger.

Foto: Tony Gentile

Redford je karijeru obilježio nizom nezaboravnih uloga, među kojima se ističu filmovi Butch Cassidy i Sundance Kid, Žalac, Tri kondorova dana, Svi predsjednikovi ljudi, Moja Afrika i Nemoralna ponuda. Osvojio je i nagradu Oscar za režiju filma Obični ljudi, čime je potvrdio svoj talent i iza kamere.

Njegov utjecaj na svijet filma nadilazi glumu. Osnivanjem Sundance Instituta i istoimenog filmskog festivala, Redford je postao ključna figura američkog nezavisnog filma, otvarajući vrata brojnim mladim redateljima i autorima.

Foto: Eduardo Munoz

Procjenjuje se da je njegova neto vrijednost iznosila oko 200 milijuna dolara, zahvaljujući bogatoj karijeri koja je obuhvaćala glumu, režiju, produkciju i poslovne pothvate povezane s filmskom industrijom.

U filmu The Sting (1973), u kojem je glumio s Paulom Newmanom, zaradio je 500.000 dolara, tada rekordnu glumačku plaću.

Foto: Jim Urquhart

Prema podacima portala The Numbers, njegovi filmovi ostvarili su značajan komercijalni uspjeh na globalnim kino-blagajnama. Kao producent i redatelj, Redford je također ostvario niz uspješnih projekata, iako se konkretni financijski detalji o najunosnijim filmovima rijetko iznose u javnost.

Njegova ostavština živjet će kroz filmove, kulturne institucije i neizbrisiv utjecaj koji je ostavio na generacije filmaša i gledatelja.

