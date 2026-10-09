Goran Bare: Nogomet sam igrao u Dinamu, a bio sam kao Ivica Šurjak ili Busquets u Barceloni

U Zagrebu je u petak preminuo Goran Bare. Istaknuti hrvatski rock glazbenik. Pronašli su ga članovi benda u njegovom stanu. Baretov život bio je obilježen velikim uspjesima, ali i osobnim tragedijama. Bare se kao dječak zaljubio u nogomet te je kao dijete igrao u pionirima Dinama iz Vinkovaca, današnje Cibalije.

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O tome je pričao u intervjuu na Podcast Incubatoru.

- Igrao sam u Dinamu iz Vinkovaca. Igrao sam ono što je igrao Busquets u Barceloni. Bio sam kao Ivica Šurjak, sve što je trebalo. Šurjak je igrao lijevo krilo, lijevu spojku, lijevog halfa i to sam ja igrao u pionirima, kada sam imao 11 godina. Bio sam jako talentiran, čak je i Ante "Biće" Mladinić došao po mene. U meni je vidio veliki potencijal. Nogomet sam igrao do 13. godine. Tada me uzeo punk. Onaj pravi punk - rekao je tada Bare.

Dinamo Vinkovci opet su postali Cibalia 13. rujna 1990. godine. Uprava kluba donijela je povijesnu odluku i poništila dekret s kraja četrdesetih godina prošlog stoljeća. Klubu je i formalno vraćeno staro ime pod kojim je osnovan, te je službeno postao Hrvatski nogometni klub Cibalia Vinkovci.