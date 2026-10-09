Obavijesti

Sport

Komentari 2
POČIVAO U MIRU

Goran Bare: Nogomet sam igrao u Dinamu, a bio sam kao Ivica Šurjak ili Busquets u Barceloni

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Goran Bare: Nogomet sam igrao u Dinamu, a bio sam kao Ivica Šurjak ili Busquets u Barceloni
Đurđevac: Goran Bare održao koncert na Picokijadi | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Igrao sam u Dinamu iz Vinkovaca. Nogomet sam igrao do 13. godine. Tada me uzeo punk. Onaj pravi punk, rekao je Goran Bare u jednom intervjuu

Admiral

U Zagrebu je u petak preminuo Goran Bare. Istaknuti hrvatski rock glazbenik. Pronašli su ga članovi benda u njegovom stanu. Baretov život bio je obilježen velikim uspjesima, ali i osobnim tragedijama. Bare se kao dječak zaljubio u nogomet te je kao dijete igrao u pionirima Dinama iz Vinkovaca, današnje Cibalije.

Pokretanje videa...

Odlazak legende: Preminuo je Goran Bare VIDEO
Odlazak legende: Preminuo je Goran Bare | Video: 24sata/pixsell

O tome je pričao u intervjuu na Podcast Incubatoru.

- Igrao sam u Dinamu iz Vinkovaca. Igrao sam ono što je igrao Busquets u Barceloni. Bio sam kao Ivica Šurjak, sve što je trebalo. Šurjak je igrao lijevo krilo, lijevu spojku, lijevog halfa i to sam ja igrao u pionirima, kada sam imao 11 godina. Bio sam jako talentiran, čak je i Ante "Biće" Mladinić došao po mene. U meni je vidio veliki potencijal. Nogomet sam igrao do 13. godine. Tada me uzeo punk. Onaj pravi punk - rekao je tada Bare.

Dinamo Vinkovci opet su postali Cibalia 13. rujna 1990. godine. Uprava kluba donijela je povijesnu odluku i poništila dekret s kraja četrdesetih godina prošlog stoljeća. Klubu je i formalno vraćeno staro ime pod kojim je osnovan, te je službeno postao Hrvatski nogometni klub Cibalia Vinkovci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Poput tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam
NEPREMOSTIVA PREPREKA

FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Poput tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam

U svijetu slavnih, razlozi za razvod često su obavijeni velom tajne ili svedeni na klasičnu frazu "nepomirljive razlike". No, manekenka i influencerica Haley Kalil nedavno je šokirala javnost otkrivši zašto se razvela od NFL zvijezde Matta Kalika.
FOTO NFL milijarder i 42 godine mlađa plavuša: Jedna je fotka pokrenula kaos, a istina šokira sve
AVANTURA S TRIBINE

FOTO NFL milijarder i 42 godine mlađa plavuša: Jedna je fotka pokrenula kaos, a istina šokira sve

Vlasnik Las Vegas Raidersa Mark Davis i plesačica Hayden Hopkins u središtu skandala! Lažne glasine o trudnoći uzdrmale internet. Hopkins razotkrila istinu, a popularni voditelj morao joj se ispričati u emisiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026