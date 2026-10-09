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TUŽNE LJUBAVI GORANA BARETA

'Probudio sam se pored nje, ali ona nije spavala, bila je mrtva'

Piše 24sata,
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'Probudio sam se pored nje, ali ona nije spavala, bila je mrtva'
Umro je Goran Bare | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Goran Bare preminuo je u 62. godini, a njegov privatni život je bio ispunjen teškim razdobljima i tragedijama. Njegova prva supruga preminula je 1995. godine

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Jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika Goran Bare preminuo je u 62. godini. Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu.

UMRO U 62. GODINI FOTO Život kroz fotografije: Goran Bare ostavio je neizbrisiv trag na našoj glazbenoj sceni
FOTO Život kroz fotografije: Goran Bare ostavio je neizbrisiv trag na našoj glazbenoj sceni

Njegov privatan život bio je ispunjen teškim razdobljima. Njegova supruga Mirjana preminula je 1995. godine od predoziranja heroinom. Njihov je sin tada ima tek nešto više od godinu dana. Prije nekoliko godina je Bare progovorio o tom strašnom događaju. 

- Ja sam tad doživio živčani slom. Probudio sam se pored nje, ali ona nije spavala nego je bila mrtva - rekao je Bare 2022. godine te otkrio da je nakon tog događaja bolovao od manične depresije jer se teško nosio sa smrću supurge. 

'DUŽE NIJE DOBRO' TUŽAN ODLAZAK Bareta u stanu u Zagrebu našli članovi benda
TUŽAN ODLAZAK Bareta u stanu u Zagrebu našli članovi benda

U lipnju 1997. Bare je upoznao Tamaru Baričević, koja mu je pružila podršku tijekom novog pokušaja liječenja. Vjenčali su se 2000. godine, no brak nije potrajao. Razveli su se 2009.

Svega par godina kasnije, Bareta je potresla još jedna tragedija. Njegovu bivšu partnericu, novinarku Željku Matković pronašli su mrtvu u stanu u Zagrebu. Imala je 33 godine. Ona i Bare bili su u vezi pola godine, a kasnije je komentirao kako je ona bila 'nesretno zaljubljena u njega'. 

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Komentari 1
Preminuo je Goran Bare
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Preminuo je Goran Bare

Jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika preminuo je u 62. godini
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