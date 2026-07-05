Barry Finnerty stiže u Kastav na Jerry Ricks Blues Festival: 'Miles Davis je bio duhovit...'

Legendarni američki gitarist Barry Finnerty, koji je tijekom bogate karijere svirao s velikanima poput Milesa Davisa i The Crusadersa, jedan je od gostiju ovogodišnjeg Jerry Ricks Blues Festivala. U Kastvu će 25. srpnja nastupiti sa Zoranom Majstorovićem, a u razgovoru otkriva kakav je Miles Davis bio izvan pozornice, koju je najveću pogrešku napravio u karijeri i što hrvatska publika može očekivati od njihova zajedničkog nastupa.

Kada danas pogledate svoju karijeru, postoji li neka suradnja o kojoj i dalje najradije pričate prijateljima?

Imam mnogo priča o živopisnim ljudima koje sam imao sreću upoznati i s kojima sam radio tijekom godina. Previše ih je da bih ih ovdje ispričao, ali ako pročitate moj poluautobiografski, humoristični roman START, možda ćete pronaći neke od njih.

Foto: promo

Miles Davis bio je poznat kao jedan od najzahtjevnijih glazbenika svih vremena. Kakav je bio kada bi se ugasila svjetla pozornice?

Bio je duhovit. Bio je izvrstan kuhar. Znao je biti vrlo ljubazan i velikodušan, ali i tvrdoglav i neugodan. Volio je provjeravati koliko će ljudi tolerirati njegovo ponašanje samo zato što je on Miles Davis. A ako mu to niste dopuštali, još više vas je cijenio.

Jeste li ikada propustili neku priliku zbog koje ste kasnije požalili?

Previše njih da bih ih sada nabrajao, prijatelju.

Koja je bila najveća pogreška u vašoj karijeri, a iz koje ste najviše naučili?

Godine 1980. napustio sam The Crusaderse, koji su tada imali najveći jazz hit na svijetu, Street Life, kako bih osnovao rock sastav P.M. s Carlom Palmerom iz Emerson, Lake & Palmera. Privukla me ponuda da budem ravnopravan član benda, umjesto da ostanem odlično plaćeni prateći glazbenik u Crusadersima.

Trilj: Druga večer Thrill Blues Festivala | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Bend nije bio naročito dobar, album nije prošao i to je bila najveća pogreška u mom životu. Srećom, već sljedeće godine ponovno sam se pridružio The Crusadersima.

Što hrvatska publika može očekivati od vašeg nastupa sa Zoranom Majstorovićem na Jerry Ricks Blues Festivalu?

To će biti prvi put da sviram sa Zoranom. Ali publika može očekivati najbolje što mogu pružiti!