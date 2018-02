BB 'bjegunac' Krešo: Priče o odvikavanju su čiste gluposti

Da mi je vratiti prošlost, a imati ovu pamet, drugačije bih se ponašao, rekao nam je Krešo Jengić (38).

Zaprešićanin koji je ostao zapamćen po bijegu iz Big Brother kuće prije 14 godina skokom preko ograde danas vodi miran život. Na sudjelovanje u realityju nije se odlučio zbog slave ili novca, nego zbog avanture i izazova.

- U BB više ne bih ulazio, ne želim se izlagati javnosti. Samo rijetki uspiju dobro iskoristiti prolaznu popularnost - izjavio je Krešo. Novu sezonu, tvrdi, ne gleda jer ga ne interesira show.

Foto: Privatni album

- Nisam pogledao ni jednu epizodu, ne znam tko sudjeluje, a i ne zanima me. Znam samo da emisiju vodi Antonija - rekao je Jengić.

Samo je s njom ostao u prijateljskom odnosu od svih natjecatelja iz prve sezone, a o njoj ima samo riječi hvale.

- Drago mi je što je uspjela u životu. Nije se nimalo promijenila od dana kad sam je upoznao - govori Krešo.

Nakon showa imao je burnu vezu s Paolom Valić Bekić, s kojom je punio medijske stupce jer su navodno zajedno konzumirali opijate.

Foto: Privatni album

Tadašnja pjevačica u usponu završila je u bolnici, a Krešo na psihijatriji. Nakon nekog vremena vratio se starom poslu, administraciji u jednoj zagrebačkoj bolnici.

- Prvi put sam u bolnicu došao 1997. godine, tad sam bio na praksi. Četiri godine nakon toga dobio sam stalni posao – rekao je Krešo koji i danas radi u bolnici. Prije nekoliko godina bio je na Kanarskim otocima, gdje je prodavao apartmane i bio turistički vodič, a mjesec dana proveo je i u Americi.

Foto: Privatni album

- Tri mjeseca sam prodavao apartmane. Kad sam shvatio da zapravo samo varam ljude, odlučio sam se vratiti kući. Zarađivao sam 30 dolara po osobi, a tjedno sam imao otprilike 20 gostiju – kaže. Danas uživa sa zaručnicom Danijelom. U vezi su već osam godina, a prije četiri godine pale su i zaruke. Uskoro planiraju vjenčanje, a Jengić bi se, kaže, uskoro volio okušati i u ulozi oca.

- Već sam osam godina u sretnoj vezi i mislim da sam napokon spreman postati otac. Došlo je vrijeme da se i ja skrasim, vrijeme mi je - rekao nam je dobro raspoloženi Krešo Jengić u razgovoru. A u novoj ulozi zaručnika sjajno se snalazi. Prijašnji život je iza njega te ga izlasci više ne privlače. Sretniji je u društvu svojih bližnjih.

- U klubove odavno više ne zalazim. Gotovo da i ne izlazim više, sretan sam sa zaručnicom i svojim dobrim prijateljima koji su uvijek bili uz mene, u dobrim ili lošim trenucima - rekao nam je ovaj bivši stanar Big Brother kuće, čiji je bijeg preko ograde i dalje jedan od najpamtljivijih trenutaka ovog reality showa.

Iako su ga u javnosti često prikazivali kao narkomana te se pisalo da je bio i na odvikavanju, Krešo s gnjušanjem odbija sve tvrdnje vezane uz drogu.

- Ja sam čist. Priče o odvikavanju u Španjolskoj koje su izašle su čista glupost. Pa ja sam tamo bio poslovno, nikako odvikavanje - dodaje Krešo.

Mnoge je zanimalo gdje je Krešo odjednom nestao iz javnosti.

Foto: RTL

- Ma puno sam putovao i sjajno se zabavljao upoznajući razne krajeve svijeta. Najbolje mi je bilo s društvom u Kaliforniji, sjajno smo se tamo zabavljali - kaže nam Krešo.

Okušao se Krešo nakratko i kao glumac, ali to je bilo radi usluge svom poznaniku Davoru Gopcu.

- Mi njega već znamo jako dugo, više od 10 godina. Živi od mene nekih 300 metara. On je na našem spotu završil jer ga i kamere vole, i bil je u tom ‘Big Brotheru’ i znamo ga. Imali smo namjeru radit spot i ispalo je da nam treba, jebiga, neki onak simpatičan i smešan lik, jer je to više nekakva zajebancija o nekom antiheroju. Onda smo skužili ‘Jenga je super za to!’ i bila je to super suradnja - rekao je Davor Gobac, u čijem je spotu Krešo zablistao u ulozi superheroja Linoleum Boya.

Na ulici ga i dalje znaju prepoznati, gotovo nevjerojatno za nekoga tko je u Big Brother kući proveo samo tri tjedna, i to prije gotovo 14 godina.

- Tamo se ja jednostavno nisam snašao. Novo okruženje nije mi odgovaralo te sam odlučio izaći iz kuće na ovaj ili na onaj način - rekao je Krešo tad nakon sad već legendarnog bijega iz kuće koji je na YouTubeu pogledan na tisuće puta, a našao se i na stranim listama najluđih trenutaka franšize ‘Big Brothera’...

A nije pobjegao kod prijatelja, ili kod neke djevojke, nije otišao ni kod obitelji, nego ravno na nogometnu utakmicu.

Hrvatska je taj dan igrala kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv Bugarske na Maksimiru, a Krešo tu utakmicu jednostavno nije htio propustiti. Uz pjesmu “Ja volim Dinamo” i zbunjene poglede svojih sustanara, preko kamina je uspio preskočiti ogradu te izaći iz Big Brother kuće, ali ući u legendu kao jedan od zabavnijih sudionika showa.