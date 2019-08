Beatlesi su se posljednji put fotkali na današnji dan 1969.

Jedan od najpopularnijih rock sastava svih vremena, The Beatles, na današnji dan 1969. imao je posljednji Photo session. Ne sluteći da će to biti njihovo zadnje okupljanje koje će ostati fotografski zabilježeno, grupa se našla u parku Tittenhurst u Londonu, gdje su John Lennon i Yoko Ono (86) odsjedali.

Fotografi Ethan Russell (73) i Monte Fresco taj dan su, osim članova grupe, fotkali i Yoko Ono, trudnu Lindu McCartney, novinara Dereka Taylora, psa Paula McCartneya (77) te dva magarca koja su Lennon i Ono držali na imanju.

Inače, Beatlesi su osnovani 1962., a grupa se počela raspadati 1969. zbog sukoba koji su rasli među četvoricom članova, a i zbog toga što su se njihovi glazbeni interesi kretali različitim smjerovima. Njihovi posljednji snimljeni albumi bili su 'Abbey Road' i 'Let It Be', koji je pušten u prodaju 1970. The Beatles su se krajem te godine i razišli, a sva četvorica nastavila su karijere kao solo glazbenici.