SRETAN ROĐENDAN
Bebe Rexha danas slavi 36. rođendan: Ljeto je provela uživajući u Lijepoj našoj
Poznata američka pjevačica, kantautorica i producentica albanskog podrijetla Bebe Rexha, pravim imenom Bleta Rexha, rođena je 30. kolovoza 1989. godine u Brooklynu u New Yorku. Glazbenu karijeru započela je kao autorica pjesama, a postala je poznata nakon što je napisala pjesmu The Monster za Eminema i Rihannu, koji je dospio na prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice. Uskoro je krenula u solo karijeru, a poznata je po kombinaciji popa, hip-hopa i dance zvuka.