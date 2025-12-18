Obavijesti

DAMA U NEVOLJI

Bebe Rexha objavila da traži dečka, za pomoć pitala svoje obožavatelje: 'Evo što želim'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Mora biti uspješan i ne smije biti parazit. Mora biti bogatiji od mene ili jednak. Ne plaćam muškarcima niti radim 50/50, istaknula je pjevačica na društvenoj mreži X

Pjevačica Bebe Rexha (36) na društvenoj mreži X je postavila neobičan zadatak za svoje fanove. Ni manje, ni više - ona traži da joj obožavatelji pronađu dečka.

- Rexharsi. Imate misiju. Pronađite mi baby daddyja. Evo što tražim - otkrila je pjevačica pa dodala kako je, što se tiče izgleda, 'u redu sa 6 ili 7' na ljestvici od 1 do 10. Istaknula kako je kako, kada je riječ o visini, ne traži nekog visokog, već samo da je viši od nje. No posebno je bila detaljna oko financija i karijere.

- Mora biti uspješan i ne smije biti parazit. Mora biti bogatiji od mene ili jednak. Ne plaćam muškarcima niti radim 50/50 - rekla je pa dodala kako bi voljela i da ima dobru osobnost, moral te treba biti pametan i ambiciozan.

Na kraju je napisala: 'Pošaljite mi opcije'.

Neki su ovo shvatili poprilično ozbiljno, a jedan od njih ju je pitao: 'Želiš li da te spojim s tatom'. Ona je potvrdno odgovorila i nasmijala pratitelje. No ovo nije prvi put da je objavila kako traži partnera. Prošlog je mjeseca objavila fotku u haljini i napisala:

- Trenutno primam prijave za sezonu veza - napisala je.

Inače, Rexhu su lani povezivali s arhitektonskim inženjerom Simosom Liakosom, a prije njega bila je u vezi s Keyanom Safyarijem. Veza je trajala do srpnja 2023. godine.

