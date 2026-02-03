Obavijesti

OTKRILA DETALJE

Ella Dvornik: Opet idem u Istru tjedan dana živjeti s bivšim

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
5
Foto: Instagram

Influencerica je već ranije objasnila da ima podijeljeno skrbništvo s bivšim suprugom, a prema privremenoj sudskoj odluci njihove kćeri trenutačno žive s ocem u obiteljskoj kući u Istri

Prvi je tjedan u drugom mjesecu, a to znači da ja opet idem tjedan dana živjeti sa svojim bivšim, otkrila je Ella Dvornik na Instagram Storyju. Influencera se ponovno seli u Istru, gdje živi njezin bivši suprug Charles Pearce s njihovim kćerima.

FOTO Kakva transformacija! Ella Dvornik promijenila je imidž, pogledajte kako sada izgleda

Podijelila i kako se ovaj put pakira bez previše truda: 'Ovaj put u Istru nosim samo stvari za trening i ovako da se obučem, jer sam prošli put nosila outfite kao da se lijepo oblačim, ali sad mi se ne da. I moram ponijeti pidžamu, jer je u toj kući toliko hladno, što je ironično, s obzirom na to da u njoj proživljavamo apsolutni pakao na zemlji'.

Foto: Instagram

Ella je već ranije objasnila da s bivšim suprugom ima podijeljeno skrbništvo nad njihove dvije kćeri.

- Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo, za sad. Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu - objasnila je na Instagramu.

Foto: Instagram

Zbog takve odluke Ella i Charles svaki drugi tjedan provode sedam dana zajedno s djecom pod istim krovom.

- Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - otkrila je influencerica.

Foto: Instagram

