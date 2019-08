Bebek joj čestitao: Selma iz poznate pjesme slavi rođendan

Frontmen grupe 'Bijelo dugme', pjevač Željko Bebek (73), popularnu pjesmu 'Selmu' otpjevao je ženi u koju je preminuli pjesnik Vlado Dijak bio zaljubljen. Iako je Dijak preminuo još 1988. godine, pjesma o Selmi i dalje se emitira na radio postajama, a mnogi su se obožavatelji pitali postoji li Selma u pravom životu.

Bebek je u nedjelju predvečer na društvenim mrežama podijelio fotografiju te izazvao oduševljenje obožavatelja. Naime, pjevač se fotografirao pored Selme koja je danas proslavila 90. rođendan.

- Moja draga Selma proslavila devedeseti rođendan... Sretan rođendan od srca - napisao je Bebek ispod fotografije na kojoj ispijaju šampanjac.

Vladina i Selmina ljubavna priča počinje davne 1945. godine kad su se upoznali. Selma je prije nekoliko godina u emisiji 'Osmi kat' progovorila o njihovim počecima.

- Imala sam tad 16 godina. Ja sam ležala s curama na travi, a Vlado je s dečkima ležao nasuprot. Čupkao je travu i stalno me pogledavao. Izgleda da se odmah zainteresirao za mene, a kasnije smo se sretali na korzu. Jednom me sreo s koferom pa mi je nosio kofer. Išli smo na stanicu i onda mi je pomogao da uđem u vlak. U tom je vlaku bio polupan prozor, a on mi je onda rekao: 'Selma, ne naginji se kroz prozor - izjavila je Selma te priznala kako voli pjesmu koja nosi njezino ime.

Ipak, Vlado nikad nije priznao da je zaljubljen u Selmu pa je za njom patio pune četiri godine.

- On se nikad nije izjasnio, samo me gledao - rekla je.