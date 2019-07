Beckhamovi 'preživjeli' afere: Victoria ga uhodila i prijetila se

Ona ga je uhodila, on je glumio nedodirljivog nogometaša. Prijetila mu je da će ga istući ako ju ne nazove, a on se sramio utipkati broj. Nakon što je on popustio, sad već slave 20. godišnjicu braka. Victoria (45) i David Beckham (44) jedan su najpoznatijih parova na svijetu.

Tijekom tih 20 godina proživjeli su mnoge skandale, afere, prevare, slomove, krize. Vezu su započeli tajno, a Posh Spice je tad već bila u vezi. S Davidom je varala tadašnjeg dečka Stuarta Biltona, a Davida je držala podalje od javnosti. Prvi put su se poljubili na javnom parkiralištu u Londonu, a Spajsica tad nije bila ni svjesna s koliko će se žena morati boriti kako bi zadržala Davida.

Iako su se vjenčali 4. srpnja 1999. godine, David je i nakon toga redao djevojke. Najpoznatija njegova afera započela je u rujnu 2003. u jednom madridskom noćnom klubu s Rebeccom Loos, kćerkom nizozemskog diplomata. Tek je počela raditi kao njegova asistentica, a paparazzi su ju ulovili s Davidom kako čavrlja kao da se godinama poznaju.

David je tad sve negirao, Victoria mu vjerovala, a malo kasnije, kad je afera bila na vrhuncu, David je s Rebeccom napustio klub i otišao u apartman. Već se u automobilu opustio i prepustio se strastima s asistenticom. I to je trajalo, Spajsica je sve više ludjela, a naposljetku je i prijetila Rebecci. Afera je završila kad je David napustio njezinu agenciju i otišao u Victorijinu.

Međutim, s tom aferom nisu završili i Davidovi preljubi. Manekenka Sarah Marbeck javno je rekla da je s Davidom dvije godine imala aferu. To je bilo prije Rebbece, ali je David to dobro krio od javnosti, sve dok ona nije progovorila. Čak je ispričala da su vodili ljubav četiri sata nakon što su se upoznali, a zaštitari su ju doveli do njegove sobe.

Ni dvije prevare u dvadeset godina nisu mu bile dovoljne. Godine 2002. David se spetljao s kćeri danskog vikara Celine Laurie koja je tvrdila da imali samo seks za jednu noć. Godinu dana kasnije nije odolio ni španjolskoj manekenki Ester Canadas, a potom ni Mađarici Mariann Fogarasy 2009.

Ništa nije pokolebalo slavne Beckhamove, ni Davidovi mnogobrojni preljubi. Kružili su tračevi da je Victoria 2002. godine imala aferu s producentom Damonom Dashom, ali se nikad nije dokazalo.

Iako je nekoliko godina bilo zatišje što se tiče varanja, ipak su im se nizali razni drugi skandali. Skupa imaju sinove Cruza Davida (14), Romea Jamesa (16) i Brooklyna Josepha (20) te kćer Harper (7). Victoria je povodom godišnjice na društvenim mrežama posvetila suprugu emotivnu objavu naglašavajući koliko ga voli.