NARUŠENI ODNOSI

Beckhamovi shrvani! Brooklyn ih nije zvao na obnovu zavjeta s Nicolom: 'Saznali su iz medija'

Piše Lucija Raguž,
Beckhamovi shrvani! Brooklyn ih nije zvao na obnovu zavjeta s Nicolom: 'Saznali su iz medija'
Foto: Instagram

David i Victoria Beckham boje se da je Brooklyn 'napustio obitelj' nakon što nije pozvao nijednog člana svoje obitelji na obnovu zavjeta s Nicolom Peltz, a njegovi roditelji saznali su tek nakon što su to pročitali u vijestima

Slomljenog srca, David i Victoria Beckham boje se da je njihov najstariji sin Brooklyn Beckham 'napustio obitelj' nakon što ih nije pozvao na 'tajnu' obnovu zavjeta.

Brooklyn i supruga Nicola Peltz prvi put su se vjenčali 2022. godine, a drugi put su rekli 'da' 2. kolovoza u okrugu Westchester pred najbližima, ali obitelj Beckham nije bila ni na vidiku. Nicola je za veliki dan nosila vintage vjenčanicu svoje 70-godišnje majke iz 1985., dok je njezin otac Nelson (83) dobio ključnu ulogu u vođenju ceremonije.

Brooklynovi roditelji i braća i sestre, 22-godišnji Romeo, 20-godišnji Cruz i 14-godišnja Harper, navodno su saznali za njihov veliki dan tek nakon što su o tome pročitali u jednom američkom mediju, piše The Sun. Njihov najstariji sin sve se više udaljava od obitelji otkako je propustio očev 50. rođendan, a sada se obitelj boji da je ovo bio službeni način udaljavanja.

Izvor je za The Sun rekao: 'Ovo je bio posljednji udarac za Davida i Victoriju. Vidjeti Nelsona kako ima tako ključnu ulogu na ceremoniji bilo je posebno tužno za Davida. Niti jedan član šire obitelji od preko 30 ljudi nije znao za vjenčanje niti je bio pozvan.'

- To je okrutno i zlobno. Ovo više nije igra. Otišlo je dalje od svega. Ovo je obitelj koja se osjeća kao da je izgubila svog dragocjenog dječaka - i ne vide povratak - dodao je. 

- Iskreno, sada se pitaju zašto uopće želi zadržati prezime 'Beckham' - hoće li ga promijeniti u Peltz? 2. kolovoza 2025. - je li to dan kada je Brooklyn formalno proglasio da više nije dio obitelji Beckham? Takav je osjećaj - naveo je izvor. 

Brooklyn i Nicola prvi su se put vjenčali na raskošnoj ceremoniji vrijednoj 3 milijuna funti 2022. godine, a odnosi s njegovim roditeljima počeli pogoršavati uoči velikog dana.

I od njihovog prvog velikog vjenčanja, dvije obitelji se nisu ponovno okupile, a Nicola je rijetko viđena s Beckhamovima.

Foto: screenshot/instagram

Par je u ponedjeljak podijelio slike na Instagramu, uz riječi 'samo ljubav'. Nicola je nosila isti originalni prsten od 1,8 milijuna dolara. Također su podijelili video svoje vrlo ležerne prosidbe na TikToku uz pjesmu Ysabelle Cuevas uz riječi: 'Pokazali smo prijateljima kako je zaprosio'

@nicolapeltzbeckham we showed our friends how he proposed 🥹🥹🥺💍🌳🌸🩷✨ @Brooklyn Beckham ♬ original sound - Ysabelle Cuevas

